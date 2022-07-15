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中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

中國爛尾樓風暴擴至25省 學者：官方20大前必「拆彈」

中國新聞組／北京16日電
中國爛尾樓業主集體停貸風暴越演越烈，迄今已增加到273個建案。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群，荒草叢生宛如「鬼城」。（中新社）
中國爛尾樓業主集體停貸風暴越演越烈，迄今已增加到273個建案。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群，荒草叢生宛如「鬼城」。（中新社）

中國已有25個省共273個樓盤業主集體停繳房貸，多地爆發的爛尾樓貸款斷供風暴越演越烈，由於房地產行業約占中國GDP的30%，恐引發重大經濟後果，甚至影響社會穩定，這波斷供潮也從經濟問題成為政治問題。有學者估計，中國官方勢必出手「拆彈」，力求三個月內全面解決。

中國這波爛尾樓貸款斷供潮從今年6月底由江西的業主起頭，透過網路傳播，各地有類似遭遇業主紛紛響應。BBC引述世界銀行6月發布的「中國經濟簡報」指出，截至2021年末，中國房地產投資占國內生產總值GDP的13%，而經合組織國家僅為5%；如果考慮供應鏈，則房地產行業約占中國GDP的30%。因此，房地產行業的無序調整將產生重大的經濟後果。

中央社報導，房地產專家、前復旦大學地產運營研究所所長蔡為民指出，這類爛尾樓問題在中國各地方層出不窮，過去地方政府可以藉由「個別擊破」的方式化解風險，然而這次藉由網路使各地買家們「連成一氣」，加上地方政府一開始未注意到事情的嚴重性，因此從單一事件變成一股浪潮。

他分析，這次事件會演變成浪潮，一方面是因為新冠疫情，另一方面則是中國對不動產業監管，令開發商貸款遭遇困難，導致資金周轉面臨壓力。撐了一年多，現在終於撐不住了。

蔡為民指出，一開始是一件單純的金融事件，然而隨著輿論發酵及串聯，成為了經濟事件；最後這個浪潮席捲中國各地，變成了政治事件。「政治事件就由政治方法解決，加上20大召開在即，中國政府不會容許這樣的事件擴大，而且是會以中央的能力處理這個問題」。他觀察，中國政府應該會力求在三個月內將這個事情解決。

蔡為民說，中國政府接下來應該會「出面做莊」，透過專款專用，以借貸等方式向開發商提供資金，要求開發商優先把這些爛尾樓的問題處理完並且交屋，之後與政府協商這些借款要怎麼償還。中國政府藉由這樣的方式接盤，不但能確保開發商不會惡意脫產、跑路，同時也能確保購屋者能夠拿到房子。

BBC報導，世界銀行給中國解決目前房地產問題提出的方案是：短期內政策的目標應該是穩定市場，為市場的有序重組創造條件。

中新經緯引述中國知名房地產專家嚴躍進表示，爛尾問題加劇，說明預售資金監管明顯不到位。事件的直接原因是部分專案預售資金帳戶空缺，房企無力支付相關款項，導致樓盤工程推進節奏過慢，給購房者帶來巨大壓力所致。

中國房地產業過去20年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界最貴。據世界銀...
中國房地產業過去20年迅猛發展，北京、上海等一線城市的房價躍居世界最貴。據世界銀行報告，房地產行業約占中國GDP的30%。(路透)

房地產 爛尾樓 貸款

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