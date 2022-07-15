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中國上半年旅遊收入1.17兆人民幣 年減近3成

記者陳政錄／即時報導
大陸官方要求民眾出遊防疫措施不放鬆。新華社
大陸官方要求民眾出遊防疫措施不放鬆。新華社

雖當局頻繁發布激勵措施，但在本土疫情復發下，中國大陸2022年旅遊消費不振，上半年大陸國內旅遊收入為人民幣1.17兆元，年減28.2%。

據大陸文化和旅遊部15日公布數據顯示，2022年上半年，大陸國內旅遊總人次14.55億，年減22.2%。 其中，城鎮居民旅遊人次10.91億，年減16.6%； 農村居民旅遊人次3.64億，下降35.4%。

分季來看，今年第1季，大陸國內旅遊人次8.3億，年減19%，第二季6.25億，年減26.2%。

因此，在旅遊總消費方面，上半年大陸國內旅遊收入人民幣1.17兆元，年減28.2%。其中，城鎮居民旅遊消費人民幣0.94兆元，年減26.7%；農村居民旅遊消費人民幣0.23兆元，下降33.8%。

中國旅遊研究院總統計師馬儀亮指出，今年大陸國內旅遊在年初平穩開局後，第2季受疫情影響較大，因自2月中旬開始，多地暴發疫情，打亂旅遊市場復蘇節奏，旅遊人次、旅遊收入等核心數據驟降。

但他說，自端午節假期起，旅遊表現回升，自文旅部制定印發《關於加强疫情防控科學精准實施跨省旅遊「熔斷」機制的通知》後，旅遊市場逐漸復甦。

馬儀亮還說，受疫情影響，今年大陸民眾出遊時間呈現碎片化、出遊距離呈現短途化，出遊預算縮減。其中，以本地遊、周邊遊為代表的近距離、短時間、高頻次的微旅遊、微度假興起，露營、休閒旅遊等管道快速升溫，旅遊產品結構加速調整、持續轉型。

疫情 端午節 預算

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