史上最難畢業季 中國16-24歲青年失業率飆至19.3%

圖為貴州省遵義市日前舉辦的2022屆高校畢業生大型現場招聘會。 （中新社）

中國年輕人就業 問題嚴峻。根據國家統計局最新公布數據，6月，中國全國城鎮調查失業率為5.5%，連續兩個月回落，但16-24歲人口調查失業率卻飆升至19.3%。4、5月16-24歲人口調查失業率分別為18.2%與18.4%。

6月16-24歲人口調查失業率持續攀升，與畢業季到來有關。據中國教育部 統計，中國今年大學畢業生人數創新高達到1,076萬人，比去年增加167萬人。

中國國家統計局新聞發言人付凌暉表示，今年以來，國際環境複雜嚴峻、國內疫情 衝擊等因素對就業造成一定影響。受多方面因素影響，4月城鎮調查失業率升至6.1%，但隨著疫情防控形勢向好，從5月開始，城鎮調查失業率連續兩個月下降。5月城鎮調查失業率為5.9%，6月進一步降至5.5%。

但他坦承，目前中國青年人就業壓力仍然較大。付凌暉稱，青年群體初次進入勞動力市場，普遍面臨「摩擦性失業」困境。同時受疫情影響，企業吸納就業能力下降，年輕人求職渠道在疫情條件下也受到了阻礙。加上今年高校畢業生總量又創歷史新高，加劇了青年人就業壓力。

付凌暉表示，總的看，隨著經濟恢復，穩就業政策顯效，二季度中國就業形勢總體呈現改善趨勢，但青年人就業壓力大的問題仍較突出，必須持續抓好穩就業工作，特別是重點群體就業，要進一步落實穩就業政策，落實就業幫扶，促進就業形勢持續向好。