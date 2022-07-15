中國第2季GDP增速低於預期 全年成長5.5%目標將落空

中國第2季GDP僅增長0.4%，全年經濟成長5.5％左右的目標恐難以實現。圖為湖北恩施一家服裝廠。(新華社)

中國今年第2季GDP雖實現正增長，但較去年同期僅微增0.4%，遠低於第1季4.8%的增幅，也不如市場早前預期。上半年，中國GDP年比成長2.5%。中國國務院 總理李克強在今年政府工作報告提出的全年GDP增長5.5%左右的目標，恐將難以實現。

中國國家統計局15日上午公布今年第2季和上半年主要經濟統計數據。國家統計局發言人付凌暉表示，4月中國主要經濟指標深度下跌，5月主要經濟指標降幅收窄，6月經濟企穩回升，「二季度經濟頂住壓力實現正增長」。

初步核算，上半年中國GDP年比增長2.5%。其中，第一產業增長5.0%，第二產業增長3.2%，第三產業增長1.8%。第2季GDP增長0.4%，分產業看，第一產業增長4.4%，第二產業增長0.9%；第三產業衰退0.4%。

付凌暉說，今年1-2月，中國經濟恢復整體上好於預期，3、4月受國際環境和國內疫情 衝擊影響，主要經濟指標下滑明顯。但5月以來，隨著高效統籌疫情防控和經濟社會發展成效不斷顯現，一攬子穩增長政策措施有效實施，中國國內疫情防控總體向好，經濟運行逐步企穩回升，積極變化明顯增多。

他強調，中國經濟克服超預期因素不利影響，呈現企穩回升態勢，尤其是二季度實現了經濟正增長，穩住了經濟大盤，「成績來之不易」。

在15日上午記者會被問到，中國全年GDP增長5.5%GDP目標實現的可能性時，付凌暉稱，多數結論認為，現階段中國經濟潛在增長率大概在5%-6%之間。但由於國際環境複雜嚴峻，疊加世紀疫情，全球化發展遭遇逆流，中國經濟結構調整轉型處於關鍵時期，中國經濟增長達到潛在水平的難度在加大。

他坦承，要實現全年經濟增長預期目標「有挑戰」。

北京 大學國家發展研究院院長姚洋在第2季經濟統計數據公布前接受《澎湃新聞》訪問時表示，今年第1季中國經濟增速為4.8%，而一季度占全年比重約20%，折合年增長為0.96個百分點。

姚洋稱，市場普遍估計中國第2季GDP增長率為1%-2%。而二季度占全年比重約25%，對全年的貢獻大概0.25-0.5個百分點。

他指出，若按上述估計推算，中國上半年GDP合計約增長1.2個百分點，而年初制定的增長目標是5.5%，代表下半年經濟增長要貢獻4.3個百分點。按下半年貢獻55%的比重折回到半年的增長率，這就要求下半年中國經濟增速要達到7.8%。

姚洋說，這「難度相當大」，已大大超出中國經濟潛在增長速度。若下半年經濟增速按潛在增速6%計算，折合到全年就是3.3個百分點，中國今年全年大概是4.5%的增長速度。

但他強調，經濟增速並不是非常重要的指標，下半年中國經濟若能平穩恢復到潛在增長速度，就已經很好了。