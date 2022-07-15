美雷根號進入南海 中專家：熟悉「戰場」以備不時之需

美軍雷根號13日進入南海，是2022年首次，大陸軍事專家認為這是挑釁常態化。圖為美國航母雷根號。（美聯社）

美軍航母「雷根號」（USS Ronald Reagan）打擊群13日進入南海海域，對此中國軍事專家解讀，這是表明美國的挑釁態度已經常態化，也為了熟悉戰場環境以備不時之需。

中國官媒環球時報15日引述軍事專家宋忠平看法指出，美國以「南海仲裁案」為藉口在南海及菲律賓周邊進行演練，表明美國的挑釁態度已經常態化。

宋忠平表示，「美國航母在菲律賓海以及南海演練已經不是一兩次，美國目的非常明確，就是以南海問題為抓手來遏制中國，尤其是在新任菲律賓領導人上台後，美國在南海地區加大挑釁力度，意圖通過此舉拉攏周邊一些國家成為遏制中國的幫手。此外，美國的演習行動也是為了熟悉南海的戰場環境，以備不時之需」。

對於雷根號此行，宋忠平解讀，這是「希望召集南海周邊某些國家舉行聯合軍演，而演習針對性尤其明顯，劍指中國，這顯然不利於南海地區的和平穩定」。

此前美軍印太司令部在13日發布的新聞稿中稱，「雷根號」航母打擊群在南海期間，將舉行海上安全演練，其中包括固定翼和旋翼飛機的飛行行動、海上打擊操演以及水面與空中部隊的協同戰術訓練。