我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重返伊核協議 拜登、以色列不同調

義大利陷政治危機 總理將於今晚請辭

中：「中國債務陷阱」是西方轉移注意力的假訊息

記者廖士鋒／即時報導
非洲許多國家都有不少外債。圖為西非馬利婦女在中部塞古附近一處田地過篩小麥。（美聯社）
非洲許多國家都有不少外債。圖為西非馬利婦女在中部塞古附近一處田地過篩小麥。（美聯社）

最近斯里蘭卡債務危機與國內動盪，再度讓外界關注發展中國家的外債問題，而中國外交部14日指出，非洲國家的外債數據證明「中國債務陷阱」是假訊息，西方銀行資產管理公司和石油交易商的責任要大得多。

據澎湃新聞報導，英國機構「債務正義」（Debt Justice）日前指出，非洲國家借自西方私人金融機構的債務是借自中國債務的三倍，利率是中國的兩倍，呼籲西方國家敦促私人金融機構參與20國集團緩債倡議。

對此14日下午舉行的中國外交部記者會上，發言人汪文斌回應，根據世界銀行的資料，在49個有資料可查的非洲國家，共計6960億美元的外債當中，借自多邊金融機構和不含中國的私人金融機構的總債務，達到債務總量的約四分之三。根據英國的「債務正義」組織對24個債務負擔最高的非洲國家的調查顯示，這些國家未來7年向私人金融機構和多邊金融機構的債務償付中位數分別為32%和35%。西方私人機構的貸款平均利率幾乎是中國金融機構貸款利率的兩倍。

汪文斌強調，「這些事實和資料都證明所謂『中國債務陷阱論』純屬虛假資訊，是那些不希望看到中國同非洲等發展中國家合作加快發展的勢力所炮製出來的話語陷阱」。他更進一步指出，西方將非洲債務危機歸咎於中國，這是在轉移注意力。「事實上，他們自己的銀行資產管理公司和石油交易商的責任要大得多」。

利率 國債 石油

上一則

更怕熱死...浙江騎士車禍斷6肋骨 忍痛走到樹蔭下躺地

下一則

中國爛尾樓風暴 業主為何拒繳房貸一次看懂

延伸閱讀

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應

中澳關係解凍？澳洲煤炭將恢復輸中 中國外交部回應
獅子在杭州「熱成狗」 網友：快回非洲避暑

獅子在杭州「熱成狗」 網友：快回非洲避暑
牙醫被控非洲殺妻騙保 墨國被捕引渡回美 丹佛開審

牙醫被控非洲殺妻騙保 墨國被捕引渡回美 丹佛開審
溫網／「繼續做夢吧」亞軍加博盼激勵非洲、阿拉伯同胞

溫網／「繼續做夢吧」亞軍加博盼激勵非洲、阿拉伯同胞

熱門新聞

中國店家「慶祝」安倍身亡，順勢推出活動，誇張行徑讓人看不下去。取材自微博

中國店家「慶祝」安倍身亡買一送一 自己人也看不下去

2022-07-08 23:13
維權的民眾(右方)與警方及不明白衣人士發生推擠。(取材自微博)

400億存款「被消失」 鄭州3000儲戶血濺街頭維權

2022-07-11 02:30
穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡破產 中國2原因袖手旁觀

2022-07-12 02:28
安倍晉三在奈良市幫參議院議員候選人助選時遭槍擊。（美聯社）

安倍晉三遇刺 微博幸災樂禍 中國網友：見證歷史

2022-07-08 04:05
性感女主播組裝電腦是否專業並不重要，憑藉好身材，已足夠吸引粉絲。（取材自B站）

女主播穿黑絲襪、低胸掏CPU 裝機視頻變味

2022-07-09 11:25

超人氣

更多 >
紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣

紐約華裔開發商捲款潛逃 20家庭住處恐遭拍賣
姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘

姓氏「太亞洲」曾被勸改姓 華裔出演百老匯灰姑娘
比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜

比爾蓋茲宣布捐出全部財產 並退出富豪排行榜
華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

華人女婿創歷史 密大選出205年來首位亞裔校長

南加爾灣狼醫 性侵七名女患者 恐有更多人受害

南加爾灣狼醫 性侵七名女患者 恐有更多人受害