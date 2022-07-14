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4港青欲搭船赴台被捕 包括反送中運動遭警槍擊的他

記者廖士鋒／即時報導
原本要前往台灣的曾志健等港人，在西貢巴士站被警方拘捕到案，圖為香港警察2019年對一名抗爭者搜身。（Getty Images）
原本要前往台灣的曾志健等港人，在西貢巴士站被警方拘捕到案，圖為香港警察2019年對一名抗爭者搜身。（Getty Images）

曾在2019年香港示威期間中彈的高中生，被控暴動與襲警，然而香港警方13日凌晨在西貢巴士總站拘捕含其在內的四名男子，消息指出他們原擬搭乘快艇前往台灣。

據香港01報導，13日凌晨4時許，警方在西貢大網仔路北潭涌巴士總站拘捕四名男子，包括曾志健、馮清華、王愷銘及黃姓少年，他們均涉及香港反修例案件被通緝。消息指，4人昨日凌晨計畫到西貢黃石碼頭乘快艇前往台灣，但在北潭涌巴士總站被警方拘捕。

報導指出，上述四人被控襲警、暴動、非法集結、非法禁錮及有意圖而導致身體受嚴重傷害等罪。另外，四人被捕時的細節也經披露，當時四人有掙扎但隨即被制服，警方發現四人均帶備輕裝行李，內藏一些隨身衣物及1至2萬元台幣。

報導指，由於有線報指四人計畫循水路前往台灣，警方在北潭涌巴士總站亦未截獲接載四人到西貢的車輛。今日在北潭涌附近發現多名便衣探員尋找閉路電視錄影，據信是調查是否有其他人士或車輛等協助四人逃往台灣。

此前曾志健曾向媒體透露，指美方一度稱會收留他們，但在眾人成功抵達領館後，美方卻以「無法幫忙」為由要求他們離開。曾志健形容心情「由天堂跌落地獄」，感到似被「出賣」。

香港 快艇 通緝

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