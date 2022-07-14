爛尾樓停貸風暴 中國多家銀行發聲明強調「風險可控」

中國爛尾樓停貸風暴，短期間內造成極大影響，各大銀行紛紛發表聲明。圖為山西太原古寨村近百棟別墅建築淪為「爛尾」樓群，荒草叢生宛如「鬼城」。（中新社）

中國爆發爛尾樓停工導致屋主不滿因而拒付貸款 的風暴 ，傳出中國官方已約談銀行討論後續，而有不少間銀行則發表公告稱，涉及「保交樓」風險的業務規模小、總體風險可控。

據中新網，發出這些公告的有農業銀行、建設銀行、興業銀行、交通銀行與郵儲銀行等，其中農業銀行指出，截至2022年6月末，全行個人住房貸款餘額5.34兆元（人民幣，下同，約7924億8530萬美元）。其中一手樓合作樓盤5.7萬個，一手樓按揭（指先付部分款項，其餘用貸款方式支付）貸款餘額3.97兆元。已初步認定存在「保交樓」風險的樓盤涉及逾期按揭貸款餘額6.6億元，占全行按揭貸款餘額的0.012%，占一手樓按揭貸款餘額的0.017%。目前涉及「保交樓」風險的業務規模較小，總體風險可控。

興業銀行表示該行涉及停貸事件樓盤相關按揭貸款餘額16億元，已出現停止還款的按揭金額3.84億元（約合台幣17.03億元），主要集中在河南地區。該行強調，得益於前期該公司對按揭貸款的差異化准入和管理要求，已介入的且存在爛尾風險的按揭貸款總體規模較小，不會對公司經營構成重大影響。

建設銀行則指出，當前部分地區停工緩建和未按時交付樓盤情況，涉及本行規模較小，總體風險可控。該行將密切關注合作企業和樓盤情況，積極配合地方政府做好客戶服務工作，與客戶做好溝通，促進房地產 市場平穩健康發展。

交通銀行的公告則稱，今年以來，該公司按揭貸款運行良好，截至6月末，境內行住房按揭貸款餘額近1.5兆元，資產品質穩定。交行還表示，經初步排查，媒體報導中存在風險的樓盤所涉及的該公司逾期住房按揭貸款餘額0.998億元，占該公司境內住房按揭貸款餘額0.0067%，規模和占比較小，風險可控。

郵儲銀行則表示目前該行住房貸款餘額超過2兆，房地產類不良貸款率處於行業較低水準，也已密切關注部分地區出現的停工緩建和未按時交付樓盤情況，開展深入排查，初步認定的停工項目涉及住房貸款逾期金額1.27億元，規模和占比小，風險可控。

另外，同樣未列五大銀行的工商銀行也發布聲明表示，經排查，目前停工專案涉及不良貸款餘額6.37億元，占全行按揭貸款餘額的0.01%，風險可控。

此前已傳出有超過150處爛尾樓發生停貸，涉及諸多城市，彭博社也揭露大陸住建部緊急約談了銀行，目前爛尾樓停貸風暴將會如何演變，甚至會不會造成系統性風險，仍備受矚目。