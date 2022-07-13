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美艦闖西沙 胡錫進：只有更強大才能迫使美國收斂

記者廖士鋒／即時報導
前球時報總編胡錫進強調，中共必須加快軍事建設，才能迫使美軍收斂，圖為共軍近期在南海實彈演習。（取材自「南部戰區」微信公眾號）
前球時報總編胡錫進強調，中共必須加快軍事建設，才能迫使美軍收斂，圖為共軍近期在南海實彈演習。（取材自「南部戰區」微信公眾號）

美國軍艦「班福特號」（USS Benfold）13日闖入西沙領海範圍內，遭解放軍驅離，對此前環球時報總編胡錫進認為，美國此舉明顯挑釁中共，只有更強大力量才能迫使美國收斂，他也強調，雙方外長剛舉行會面美艦就闖入西沙領海，不要在對美國有幻想。

據胡錫進微博消息，他14日以全英文發表評論影片指出，「班福德號」13日「擅闖中國西沙領海」，美方雖宣稱這議行動維護航行自由、同時挑戰中國、台灣跟越南對無害通過的限制，但是胡錫近強調，解放軍已控制西沙近半世紀，美軍此舉針對的就是中國。

他提到，南海自由航行從未受到打擾，中國跟越南、菲律賓的領土糾紛也得到總體管控，美國在這裡做的就是軍事跟政治挑釁，他認為，中國保持最大克制，「但美國每次挑釁都給中國社會帶來警醒，美國是不可信的，中國必須加快軍事建設，只有更強大的力量才能迫使美國收斂這樣的挑釁」。

他最後強調，「美國國務卿布林肯（Antony Blinken）剛剛才跟中國外長王毅舉行5個多小時會談，美國軍艦就來了，中國社會不可能再對美國有任何幻想」。

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