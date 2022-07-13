中國9億人喊熱 重慶博物館屋頂因高溫坍塌

重慶故宮文物南遷紀念館屋頂瀝青疑被近日的高溫「烘烤」至融化，瓦頂也整片剝落。 （取材自微博）

這個夏天只有熱，據報導，中國71個國家氣象站近日最高溫 破歷史極值，多地白天達44℃以上，影響逾9億人；網友上傳圖片顯示，重慶故宮文物南遷紀念館一處屋頂因為連續高溫而坍塌。

澎湃新聞引述中國國家氣候中心監測顯示，6月13日以來，中國出現了今年首次區域性高溫天氣，範圍廣、持續時間長、極端性強、影響大。截至前天（12日），高溫已持續30天，覆蓋國土面積達502.1萬平方公里，影響人口超過9億人。

據監測，共有71個國家氣象站的最高溫突破歷史極值，其中河北靈壽（44.2℃）、藁城（44.1℃）、正定（44.0℃）和雲南鹽津（44.0℃）白天最高氣溫達44℃以上。

監測並顯示，今年6月以來（截至7月12日），中國平均高溫日數5.3天，較常年同期偏多2.4天，為1961年以來歷史同期最多。

據表示，陝西南部、河南 、河北南部、山東中部和西部、安徽、江蘇、浙江、湖北中部和北部、重慶、新疆 中部和南部、內蒙古西部等地6月以來高溫日數有10至20天，其中新疆吐魯番和托克遜更達42天。

受高溫天氣影響，6月13日以來，河北、山東、河南、陝西、甘肅、寧夏、新疆等7個省級電網以及西北電網用電負荷都創歷史新高。因高溫少雨，浙江東部、河南西部、陝西南部、甘肅南部、四川北部等地土壤溼度偏差，部分地區旱情持續或發展。

此外，本月以來，浙江、江蘇、四川等地多人確診熱射病（重度中暑），已有死亡病例。

另據貴州都市報，有網友說，11日在重慶故宮文物南遷紀念館遊玩時，一處屋頂疑似因為連續高溫天氣，出現坍塌和損壞。

從網友發布的圖片可見，紀念館的房頂因瀝青在高溫中曬化，導致瓦片大面積整體滑落。

重慶故宮文物南遷紀念館當天發布，近期因連日高溫，1號館風貌建築出現損壞。