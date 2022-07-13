上海、廣東確診增加 人心惶惶怕重演封城

上海相關區域12日展開「3天2檢」全員核酸檢測。（中新社）

中國多地疫情 有再起之勢，中國衛健委今早（14日）通報，新增本土確診病例86例與206例本土無症狀感染者。上海、廣東都有增加新案例。上海多個街道辦和社區提醒居民做好14天的食物和醫療藥品的準備。

衛健委通報，13日0時至24時，新增本土確診病例86例，其中甘肅 36例、廣東32例，上海5例等。另新增本土無症狀感染者206例（甘肅64例，上海42例，河南 29例，廣西25例，山東18例，廣東11例，江蘇8例等）。

近日，上海普陀區、虹口區和徐匯區的許多街鎮居委已建議居民，備好14天左右的食品和醫藥儲備。同時，上海楊浦體育館密接隔離點方艙已於近期重新啟用，主要用於楊浦區及周邊地區密接人員的隔離場所。崇明區花卉博覽園停車場也被改建為一個約有800間隔離板房的隔離點，將用於黃浦區密接人員的隔離場所。相關行動已引起上海民眾人心惶惶，深怕重演4、5月的封城。

廣東部分，染疫地區涉及廣州、珠海、深圳、中山、清遠、佛山、東莞等。廣州市13日表示，該市本輪疫情的20例感染者來自兩條傳播鏈：一條為始於7月8日的「外地自駕遊疫情」，至今已報告12例感染者，疫情已得到基本控制；7月10日發現的另一起疫情（外市輸入）已報告8例感染者。另，珠海市13日通報，12日新增本土確診7例，13日0-12時再增陽性感染者27例（確診13例、無症狀者14例），均為某幼兒園關聯病例，在同一傳播鏈上。

珠海於7月8日該幼兒園兩個大班舉行畢業晚會，邀請家長參加活動，當日或是造成本次聚集性疫情的關鍵時間點。目前，本輪疫情涉及上述幼兒園2個班級和7個家庭，自7月11日以來已報告35例本土感染者，其中幼兒園教職工5人、幼兒18人、家屬11人（其中4名學生）、家屬密接1人。