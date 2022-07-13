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地方陷生育危機 中國人口被印度超越後恐零成長

中央社 台北13日電
中國出生率急降導致人口成長趨緩，近日因聯合國稱印度人口明年將超越中國，使人口問題再受各界關注。中新社
中國出生率急降導致人口成長趨緩，近日因聯合國稱印度人口明年將超越中國，使人口問題再受各界關注。中新社

中國出生率急降導致人口成長趨緩，日前安徽省蕪湖市坦承出生人口「形勢嚴峻」後火速刪文引發熱議，加上聯合國11日直指印度人口明年將超越中國，使中國人口問題近日再受各界關注。

由中國人口研究單位與聯合國駐中單位12日在北京合辦的研討會，提出了中國人口變動的7個趨勢，其中提到「十四五」時期（2021至2025年）及中長期總人口將相繼經歷零成長及負成長。

蕪湖市統計局6月30日發布題為「回應關切─蕪湖市人口生育情況分析」的報告坦承，蕪湖人口出生率處於「極低水平」，2020年僅千分之8.14，較2010年的千分之8.82下降0.68個千分點，已經降到維持人口自然成長的千分之15「警戒紅線」以下。

報告指出，蕪湖市這一出生率，分別低於同期安徽全省的千分之9.45及全中國的千分之8.52。顯示蕪湖出生人口「形勢十分嚴峻」，已面臨人口自然減少的風險。

報告還提到，蕪湖市2020年總和生育率僅1.11，也就是1個育齡婦女一生中平均只生育1.11個子女，已經遠遠低於2.1的代際更替水平，並低於同期全中國平均水平的1.3，顯然已經跌入國際公認的「低生育陷阱」。

據了解，蕪湖市這份人口報告，被中國社會普遍認為是第1個公開坦承面臨人口減少危機的地方政府，並在7月6日被中國媒體廣為引用，一度引起民眾熱議。

然而，蕪湖市官方翌日就在熱議聲中火速刪文，先是以「文章撤回審議中」回應，其後則指「輿論片面聚焦負面數據，引發意外高度關注，單位領導出於謹慎考慮，決定將文章撤下」。

聯合國11日發表人口報告，指印度人口將在2023年超越中國，成為全球人口第1大國，也引起中國民間討論。但中國民眾普遍認為，中國適齡男女普遍缺乏生育意願，出生率快速下降，印度人口超越中國是遲早的事，因此不算意外。

聯合國發表報告後翌日，中國人口與發展研究中心與聯合國人口司、聯合國人口基金駐華代表處合辦「世界與中國人口展望數據發布暨低生育應對研討會」。會中提出的中國人口變動7個趨勢，除了前述的人口將進入零成長及負成長外，並預測到2035年乃至於更長時間，中國每年出生人口將再降到1000萬人左右。而2021年出生人口為1062萬人。

同時，中國老年人口未來10餘年將有5成到1倍多的增幅。其中，60歲以上老人將從2020年的2.64億人，增至2032年的4億人；80歲以上老人將從2020年的3570萬人，倍增到7960萬人。

聯合國 印度 北京

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