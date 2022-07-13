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補破網？ 河北公安百日行動 抓捕558名犯罪嫌疑人

記者賴錦宏／即時報導
「唐山打人事件」後，河北夏季治安打擊整治「百日行動」。圖為中國公安示意圖。(美聯社)
「唐山打人事件」後，河北夏季治安打擊整治「百日行動」。圖為中國公安示意圖。(美聯社)

「唐山打人事件」後，唐山涉黑情況和社會治安是否有保護傘受民眾關注，連帶河北治安事件也受到矚目。據澎湃新聞，河北夏季治安打擊整治「百日行動」開展以來，該省公安機關堅持「什麼犯罪突出就打擊什麼犯罪，什麼問題突出就整治什麼問題」，從嚴從快打擊違法犯罪活動、從嚴從密巡控城鄉治安、從嚴從實化解矛盾糾紛，共打擊現行違法犯罪307起，抓獲犯罪嫌疑人558人、網上在逃人員135人。

7月12日，河北省公安廳召開全省公安機關夏季治安打擊整治「百日行動」調度推進會，通報工作進展情況，就下步工作作出部署。

會議強調，全省公安機關要進一步增強責任感、使命感、緊迫感，牢固樹立底線思維、極限思維，從思想上再加壓、行動上再加力、措施上再加強，強勢推進「百日行動」向縱深開展。

會議並稱，要堅持依法嚴打方針不動搖，堅持問題導向，緊盯嚴重侵害人民群眾安全感、挑戰社會心理底線的涉黑涉惡犯罪、侵害弱勢群體犯罪以及尋釁滋事犯罪、針對老年人實施的詐騙犯罪等，採取雷霆手段，發起凌厲攻勢。要緊盯社會治安重點地區和突出問題，堅持集中整治與系統治理、依法治理、綜合治理、源頭治理相結合，確保良好治安秩序。要根據夏季治安規律特點，有針對性地加大警力投放、加強群防群治，形成警民聯防聯控工作格局。

公安 詐騙

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