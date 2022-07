中國機艦近距離跟蹤 澳洲稱軍艦遭正式挑戰

消息人士透露,澳洲 巡防艦帕拉馬塔號近數週來行駛在南海和東海國際水域時,遭中國軍方警告已侵犯領海並近距離跟蹤。澳洲國防人士指出,這是中國方面構成的正式挑戰。

澳洲廣播公司新聞網(ABC News)引述軍方消息人士的話報導,安札克級(ANZAC)巡防艦帕拉馬塔號(HMAS Parramatta)近來駛經中國聲索主權的國際海域時,「遭到中國正式挑戰,宣稱我艦已駛入中國領海…最緊張的情況出現在東海」。

帕拉馬塔號曾遭中國1艘核子動力潛艦、1艘水面戰艦和多架軍機尾隨。澳洲國防部 基於「作業安全理由」,不願討論此事。

帕拉馬塔號5月底自澳洲出發,經由南海和東海先後駛往越南 、韓國和日本,以配合「區域軍力展示部署」行動;而此行動包括與他國海軍進行數次聯合演習。

根據澳洲駐越南大使館,這艘巡防艦6月5日抵達越南峴港(Da Nang),一個多禮拜後繼續駛向韓國釜山(Busan)基地,途中經過台灣。

澳洲廣播公司新聞網報導,帕拉馬塔號這一路上曾遭中國052C型(旅洋II級)導彈驅逐艦和093-A型(商II級)核子動力攻擊潛艦等機艦近距離跟蹤。

接著帕拉馬塔號在完成與日本海上自衛隊的聯合演習後,6月28日抵達長崎縣佐世保(Sasebo)軍港。

正在美國訪問的澳洲國防部長馬勒斯(Richard Marles)在被記者問及此事時,也不願多加談論。

他表示:「我只能說,我國海軍在南海的行動是例行作業,此外不會談論此事細節。」

「我國海軍數十年來都是這麼做,那就是一心維護聯合國海洋法公約(UN Convention on the Law of the Sea)的規定,諸如自由航行、自由飛越以及根據法規建立的國際秩序。我一向都說,這對我們的國家利益十分重要。」