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中國機艦近距離跟蹤 澳洲稱軍艦遭正式挑戰

中央社坎培拉13日綜合外電報導
澳媒引述澳軍消息人士指出，「帕拉馬塔號」（HMAS Parramatta）近期在東海與共軍有激烈的遭遇。（圖／取自Twitter@Australian_Navy）
澳媒引述澳軍消息人士指出，「帕拉馬塔號」（HMAS Parramatta）近期在東海與共軍有激烈的遭遇。（圖／取自[email protected]_Navy）

消息人士透露，澳洲巡防艦帕拉馬塔號近數週來行駛在南海和東海國際水域時，遭中國軍方警告已侵犯領海並近距離跟蹤。澳洲國防人士指出，這是中國方面構成的正式挑戰。

澳洲廣播公司新聞網（ABC News）引述軍方消息人士的話報導，安札克級（ANZAC）巡防艦帕拉馬塔號（HMAS Parramatta）近來駛經中國聲索主權的國際海域時，「遭到中國正式挑戰，宣稱我艦已駛入中國領海…最緊張的情況出現在東海」。

帕拉馬塔號曾遭中國1艘核子動力潛艦、1艘水面戰艦和多架軍機尾隨。澳洲國防部基於「作業安全理由」，不願討論此事。

帕拉馬塔號5月底自澳洲出發，經由南海和東海先後駛往越南、韓國和日本，以配合「區域軍力展示部署」行動；而此行動包括與他國海軍進行數次聯合演習。

根據澳洲駐越南大使館，這艘巡防艦6月5日抵達越南峴港（Da Nang），一個多禮拜後繼續駛向韓國釜山（Busan）基地，途中經過台灣。

澳洲廣播公司新聞網報導，帕拉馬塔號這一路上曾遭中國052C型（旅洋II級）導彈驅逐艦和093-A型（商II級）核子動力攻擊潛艦等機艦近距離跟蹤。

接著帕拉馬塔號在完成與日本海上自衛隊的聯合演習後，6月28日抵達長崎縣佐世保（Sasebo）軍港。

正在美國訪問的澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）在被記者問及此事時，也不願多加談論。

他表示：「我只能說，我國海軍在南海的行動是例行作業，此外不會談論此事細節。」

「我國海軍數十年來都是這麼做，那就是一心維護聯合國海洋法公約（UN Convention on the Law of the Sea）的規定，諸如自由航行、自由飛越以及根據法規建立的國際秩序。我一向都說，這對我們的國家利益十分重要。」

澳洲 越南 國防部

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