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「商業恐怖分子」沒上門吃過 卻用1星負評勒索餐館

甘肅蘭州宣布封城一周 娛樂場所暫關「非必要不離蘭」

記者林則宏／綜合報導
蘭州突然宣布封城，餐廳一率禁止內用，只能提供「無接觸式」外賣服務（配送至小區門口）。（取自《蘭州發布》）
蘭州突然宣布封城，餐廳一率禁止內用，只能提供「無接觸式」外賣服務（配送至小區門口）。（取自《蘭州發布》）

甘肅省會蘭州市13日零時許突然宣布，針對當前疫情依然嚴峻複雜的形勢，全市進一步嚴格落實臨時性管控措施一周，各類娛樂休閒場所、人員聚集經營性場所、公共文化活動場所一律暫停營業。所有小區實行封閉式管理，低風險區小區只保留一個出入口，實行24小時值班值守，民眾憑出入證每天每戶只能外出購買生活物資一次。

根據甘肅省衛健委通報，7月12日，甘肅省新增新冠肺炎確診病例8例，其中蘭州市5例（城關區4例，安寧區1例）、白銀市2例（平川區1例，會寧縣1例）、隴南市文縣1例。

新增無症狀感染者61例，其中蘭州市56例（城關區45例，安寧區7例，七里河區4例）、定西市3例（臨桃縣2例，通渭縣1例）、天水市武山縣1例、白銀市會寧縣1例。

截至12日24時，甘肅本輪疫情累計報告確診病例19例、無症狀感染者114例，均在定點醫療機構隔離治療或隔離醫學觀察。

蘭州7月11日零時起已對城關區、七里河區、西固區、安寧區實行一周臨時性管控措施，13日起將臨時性管控措施的實施範圍擴大至全市。

根據最新通知，儘管超市、農貿市場、藥店、醫療機構正常運行，但進場除需量測體溫、查健康碼、查行程卡外，還要查驗24小時內核酸檢測陰性證明。

此外，蘭州全市公車、地鐵也將調整發車頻率、減少營運範圍，通過中高風險區站點時將過站不停或繞行。乘客需嚴格落實掃碼、測溫、戴口罩等防控措施，並出示24小時核酸檢測陰性證明，私家車原則不准出行。

封城期間蘭州全市人員「非必要不離蘭」，確需離開蘭州的，必須持有24小時核酸檢測陰性證明、所在單位（學校）證明或居住地所屬社區證明；外地人同樣執行「非必要不入蘭」，確需要進入蘭州的，除需持24小時核酸檢測陰性證明，進入蘭州後還需立即進行1次核酸檢測，並遵守蘭州市疫情防控規定。

檢測 甘肅 疫情

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