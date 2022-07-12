「陽過」求職受歧視 上海大批農民工變遊民

染疫康復者求職受歧視，導致進城的農民工寄居在火車站周邊。（取材自「真叫盧俊的地產觀」微博）

上海疫後復工 復產已上軌道，在民眾生活恢復正常之後，卻有一群農民工因為曾經「陽過」，求職屢受歧視 。沒錢沒勢的他們成群流浪，寄居在虹橋火車站、公園、天橋周邊。上海市政府11日要求企業不得歧視康復的感染者，但企業無奈的說他們也不想歧視，雖然很同情求職者，但監管壓力讓他們難以背負防疫 壓力。

網上近期流傳一篇「我躲在上海虹橋的衛生間，不知道去哪」文章，引起許多迴響。文章披露，有越來越多農民工寄居在虹橋火車站周邊，火車站的廁所成為他們的住家。

有一位叫阿芬的康復求職者，她3月到上海，不料當地接連封城，6月解封後，她的積蓄早已花光，又碰上招聘歧視，只能流浪在虹橋火車站周邊。她最後住在火車站內廁所的一間小隔間，裡頭裝滿了她的行李。

阿芬跟她的農民工朋友若要洗澡，須用盆子接廁所裡的水，洗完頭就把頭放在烘乾機下烘乾。

在虹橋火車站的日子，2斤麵包共6元多人民幣(約0.8美元)，阿芬能吃上三天；生理期用品需計算著用；她還知道哪裡可以蹭到免費Wi-Fi。

但6月下旬開始，虹橋火車站考慮到商務區和火車站的交通，開始清退「閒雜人員」，他們只能被逼著搬到更陰暗的角落。

這群農民工希望在上海求職，結束四處流浪的日子。但他們遇到最大的困擾就是招聘廣告直接載明「進過方艙的不要，『陽』過的不要」。

有企業主喊冤表示他們也不想歧視，拒絕曾經陽性後的康復人員是無奈之舉。上海發布的復工政策裡，企業是防疫第一責任人，一旦出現復陽傳播，企業負責人要負直接責任。

一名負責大型生鮮電商平台上海區域直招的人力經理表示，不能對對於過去三個月內曾經陽性的人員提供工作，拒絕他們主要是因為「監管壓力」。只要店裡出現一例，「誰能背得起這個責任？」

上海市政府11日明確表示，用人單位不得以是傳染病病原攜帶者為由拒絕錄用。

北京執業律師孔德峰則稱，對「陽過」員工歧視的這類問責「板子不該打到企業身上」。目前招聘歧視背景是因為整個社會充滿對於疫情的焦慮感，要緩解這種焦慮的社會氛圍，各地政府要從科學防控開始。

目前，流浪的阿芬在多方的幫忙下終於找到工作，她將到順豐快遞任職，公司也會給她安排住處。由於經濟比較拮据，去體檢的費用還是靠好心人士給的100元，她打算入職後先預支一些工資，能讓自己慢慢生活下去。