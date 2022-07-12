疫情拖累 普遍預測中國第2季GDP增速不到1%

受疫情拖累，各機構普遍預測中國第二季GDP增速不到1%。圖為北京一名居民在車上抱著小孩。(美聯社)

多家機構預測，中國第二季GDP增速不到1%，遠低於第一季度的4.8%，主要受疫情 拖累，但在基建投資高增長、工業生產恢復拉動下仍可望維持正增長，並在下半年顯著回升。中國經濟學家指出，要實現5.5%全年目標，財政政策需向受疫情衝擊嚴重的行業傾斜，貨幣政策發揮總量和結構工具優勢，支持製造業等重點領域。

第一財經昨日（11日）發表新一期報告，參與調研的17位經濟學家對第二季GDP增速的預測均值為0.94%。中國首席經濟學家論壇理事王軍指出，疫情和俄烏衝突持續擾動經濟修復節奏，國內三重壓力對經濟造成持續影響。在政策底的強勁支持下，今年經濟底可能已經在第二季出現，並繼續在第三季出現一個明顯回升。但也需要清醒地認識到，鑑於4月和5月供需兩端出現急劇的停滯，6月份的反彈可能只是勉強使第二季經濟運行擺脫負增長局面。

王軍建議，以財政政策為主、以中國中央政府加槓桿為主穩定經濟大盤，增發1兆元人民幣以上規模的抗疫紓困 特別國債，成立兆級促消費特別基金，向中國特定群體或全體民眾發放消費券，提前下發明年的專項債額度並在第四季開始使用。繼續降準降息，以盡可能降低融資 成本，減輕企業負擔。

瑞銀證券中國首席經濟學家指出，未來政策有望繼續加碼，包括信貸增速進一步反彈，放鬆地方政府融資平台融資，以及進一步放鬆房地產政策。但迄今為止宣布的政策仍較溫和，依然偏緊的防疫措施可能影響宏觀寬鬆政策的有效性，已公佈和計畫發布的政策包括可能發行特別國債，尚不足以緩解經濟下行壓力。

德勤中國首席經濟學家許思濤指，在超預期的經濟壓力下，5月以來政策制定者召開了多次穩經濟高層會議，各地政府加快落實退稅減稅降費、緩繳社保費等助企紓困政策，放寬買樓和買車限制等提振經濟的舉措正逐步實施。財政政策應發力最終需求，並向受新冠衝擊嚴重的行業傾斜，如中國財政部表示將加大對民航等行業企業紓困發展的支持力度。推出增量財政政策是明智的，能否有效穩住經濟大盤將最終依賴於能否高效統籌好疫情防控和復工復產。

報告又提到，今年中國政府工作報告確定了5.5%左右的全年增長目標，這是高基數上的中高速增長，需付出艱苦努力才能實現。如今2022年已過半，實現全年經濟增長目標面臨更大的挑戰。為保證目標基本完成，使中國經濟回到健康運行區間，穩經濟一攬子措施需要進行擴容和工具的創新。

另外，財新傳媒亦調查了13家國內外機構的預測數值，對二季度GD增速的預測均值為0.8%，預測區間為-1.0%至2.0%。