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傳巴菲特出清持股大賺 中國比亞迪汽車股價大跌

中央社台北12日電
中國比亞迪汽車12日股價在中港股市雙雙大跌，市場傳出股神巴菲特（圖）將其所有的比亞迪持股轉讓給花旗銀行，大賺一票。（路透）
中國比亞迪汽車12日股價在中港股市雙雙大跌，市場傳出股神巴菲特（圖）將其所有的比亞迪持股轉讓給花旗銀行，大賺一票。（路透）

今年上半年電動車銷量超越特斯拉居全球之冠的中國比亞迪汽車（BYD），今天股價在中港股市雙雙大跌，市場傳出股神巴菲特將其所有的比亞迪持股轉讓給花旗銀行，大賺一票。

綜合界面新聞、新浪財經等中媒報導，巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）2008年9月29日斥資2.3億美元，以每股港幣8元，在港股認購比亞迪2.25億股。

以比亞迪港股昨天收盤價306.8元計算，巴菲特投資比亞迪，14年大賺港幣672.3億元（約85.6億美元），投資報酬率高達38倍。中國股民紛紛讚他「投資真的是有眼光」、「賺的盆滿缽滿」。

比亞迪股價今天開盤後在A股及港股均出現大幅下跌，其中，港股一度跌逾13%，A股跌逾7%。

香港交易所中央結算及交收系統（CCASS）數據顯示，7月9日，花旗銀行持有比亞迪股份1.63億股；7月11日，花旗銀行持倉增加2.25億股至3.89億股，占比35.39%。市場傳出，花旗銀行增持的2.25億股，就是來自巴菲特旗下的波克夏海瑟威公司。

對此，比亞迪回應稱，根據香港聯交所及中國證監會相關規則，大股東減持需進行權益申報，查閱港交所權益披露平台，未顯示減持資訊，以股東權益申報為準。公司目前經營一切正常，各項業務都在有序開展，新能源汽車銷量持續創下歷史新高。

比亞迪今年業績長紅，上半年在中國售出63萬3777輛穩居龍頭，也是唯一一家超過50萬輛的新能源車廠。

而在全球市場，比亞迪上半年銷量為63萬8157輛，產量為64萬4721輛，也超越電動車大廠特斯拉的56萬4743輛、56萬3987輛，躍居世界第一。

比亞迪股價今年也一飛衝天，6月10日在A股盤中創歷史新高人民幣358.86元，市值一度突破兆元，在新能源股僅次於電池大廠寧德時代。

比亞迪下午在A股收盤報309元，下跌15.3元，跌幅4.72%，股價仍守在300元大關之上。

比亞迪下午在港股收盤報270元，下跌36.8元，股價重挫近12%。

股價 巴菲特 投資

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