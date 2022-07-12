上海再封城？ 居委會提醒做好14天糧食藥品儲備引恐慌

上海7月5日至7月7日才對相關區域展開全員核酸篩查。（中新社）

上海疫情 再起，有兩個居委會發布倡議書，提出有條件的居民請在家中做好14天左右的食品和醫藥儲備，有備無患。結果引發民眾恐慌，擔心上海又要封城 。

上海市衛健委7月12日通報，7月11日0時至24時，新增本土新冠肺炎確診病例5例和無症狀感染者54例，大部分在隔離管控中發現，無症狀感染者中4例住在普陀區，7例住在虹口區。加上有居委會發出居民要做好14天隔離措施的倡議通報，已引發民眾擔憂。

健康時報報導，上海市普陀區新湖明珠城居委會工作人員表示，倡議書是真的，主要考慮兩方面原因：一方面，現在疫情散發，經常性會有密接、次密接的封控管理；另一方面，也是想激發大家的防疫意識，還是要繃緊這根弦。

工作人員稱到，發出倡議主要是提醒大家去參照執行，前面幾項比如打疫苗 、非必要不外出等也值得關注。

上海市虹口區廣靈居委會工作人員也表示，這樣倡議主要是為了提醒居民有備無患。這位工作人員稱，現在密接也要封樓，只想提醒一下居民，家裡能夠多備點物資。萬一封控比較緊急，大家沒有時間去買東西，會帶來生活上的困擾奧，所以將這種情況跟大家友情提示一下。

近日，不少上海居民對於封控問題頻頻向上海疫情防控相關情況留言提問。有網友擔心網傳「中考」（中學聯考）過後會大規模封控，還有網友稱浦東浦西又要鴛鴦鍋封控和按區封控了？」「上海發佈」回應稱，沒有這回事，這就是謠言！