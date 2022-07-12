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中國外交部：美駐港領事史墨客臨別演說是危言聳聽

記者陳言喬／即時報導
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）
中國外交部發言人汪文斌。（中國外交部官網）

美國駐港總領事史墨客在離任演說中批評中國和香港政府，中國外交部發言人汪文斌12日回應稱，美方駐港領事官員罔顧事實、危言聳聽，對中方治港政策大放厥詞，對香港政治經濟形勢抹黑污蔑，中方表示強烈不滿和堅決反對。

➤➤➤一國兩制走樣 美駐港領事勸中「傷港只會自傷」

史墨客稱，香港國安法侵蝕香港政治和社會自由，亦將損害香港全球服務中心地位。國安法將例行的外交活動定義為「干涉」，使外交官受到威脅。他說，美方不支持「港獨」，但希望中方履行承諾，給予香港自治權。包括中國外交部駐港公署、香港政府均已回應反擊史墨客。

外交部發言人汪文斌12日下午在例行記者會上指出，香港國安法實施以來，國家安全得到維護，香港社會重回正軌，法治正義得到伸張，廣大香港市民和外國在港公民的各項合法權利和自由，在更加安全的環境中得到更好保障，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治沿著正確的軌道前行，對此香港社會各界高度認可，國際社會也普遍歡迎。

民調顯示，76.2%的香港市民認為，國安法實施後，基本法賦予的自由權利未受影響，63%的香港市民認為，國安法使香港營商環境改善。鐵一般的事實不容歪曲，香港的主流民意不容否認。

汪文斌強調，中方一直為外國駐港領事機構依法履職提供必要協助和支援。同時，外國駐港領事機構和人員必須尊重遵守包括香港國安法在內的香港法律，以及包括維也納領事關係公約在內的國際法和國際關係基本準則。任何干涉中國內政和香港事務、危害中國國家安全、破壞香港繁榮穩定的行為和活動都是不能允許的，也都是不會得逞的。

香港 民調

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