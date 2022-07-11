1小時賣4萬個 茅台冰淇淋一口氣開出5城市分店

茅台冰淇淋最近一口氣開出多家分店，多元化轉型積極。（界面新聞）

中國白酒第一品牌茅台正在多角化經營，近日一口氣在5座城市開出茅台冰淇淋新店。官方售價一杯50-60多元人民幣（約7.5至8.7美元），部分電商 平台炒至120元至250元（約17至37美元）的高價。

介面新聞報導，茅台冰淇淋被炒成天價，與茅台採用限區域發售直接相關。5月19日，茅台在遵義的茅台大酒店推出首家茅台冰淇淋旗艦店，隨後又在貴陽、南京、西安陸續開設了4家旗艦店，店內銷售原味茅台、香草茅台兩種口味冰淇淋。

按照開店計畫，7月9日，位於杭州、深圳、廣州、武漢 、長沙的5家茅台冰淇淋旗艦店將會開出，「i茅台」屆時也將在浙江、廣東、湖北、湖南這四省開售預製品冰淇淋。也就是說，茅台冰淇淋尚未向大陸鋪開銷售，預製冰淇淋也只在旗艦店開出的省份提供線上發售，這樣的規則擋不住消費者的熱情。「i茅台」曾創下上線51分鐘便售罄的紀錄，銷售數量逾4萬個。

茅台冰淇淋的最大賣點—冰淇淋中含有少量的茅台酒。按照茅台的說法，在經典口味、香草口味的冰淇淋裡，茅台酒含量達到2%，青梅口味裡茅台酒含量也有1.6%。

平時花費過千塊錢才能嘗到的茅台酒，現在通過一個茅台冰淇淋，既感受到冰淇淋的冰爽，又享受到茅台酒的醇香。對熱愛或者喝不起茅台酒的人來說似乎都難以抵擋，於是很快滋生出了一條代購茅台冰淇淋產業鏈。

烈酒冰淇淋的推出，被認為能夠進一步擴大白酒的消費邊界及消費群體，某種程度上也可以降低白酒的口感接受門檻。