斯里蘭卡破產 中國這次為何見死不救？

斯里蘭卡宣布國家破產，示威者衝進總統府。（歐新社）

斯里蘭卡 國家破產，總統、總理紛去職，西方國家稱是中國造成斯里蘭卡的債務陷阱所致，斯里蘭卡位於中國倡議的「一帶一路」要衝，中國在斯國的漢班托塔和可倫坡也投入鉅資建設，但這次決定見死不救。

觀察者網「觀風聞」剖析這次斯里蘭卡遭遇困境後中國的態度。文章稱，中國對斯里蘭卡始約有兩股力量在拉扯，一是斯里蘭卡是英屬印度 的一部分，受西方和印度的影響一樣深。中國想在斯里蘭卡紮根，就要面臨來自西方和印度的雙重壓力。另一方面，斯里蘭卡也是印度洋上的重要立足點，值得深耕。

文章說，斯里蘭卡會落到這個田地，一是政治太不講誠信，想割大國（中國）韭菜就要付出代價；二是斯里蘭卡治國者太自以為是，不相信科學、不尊重現實，憑空想像治國。

文章指出，斯里蘭卡禁用化肥，帶來農業產量和耕作強度的下降，推行了半多年多推不下去只好廢除，但為時已晚，損害已經造成。

其次，斯里蘭卡篤信只要債務留在國內，不轉化成外債，濫發貨幣就不會造成危機。「老百姓手裡有錢了，就會消費，就會拉動經濟」，結果老百姓有錢後，大發買興，間接增加進口，外匯消耗急速增加。新冠疫情又使得旅遊業崩盤，外匯收入驟然枯竭。烏克蘭戰爭帶來的能源和糧食漲價更是雪上加霜。

文章說，中國在斯里蘭卡投入鉅資，主要是在基礎建設方面，如海港、電力、機場、公路等。先抓基建，然後工業化就容易發展起來，這是中國的經驗，也是中國帶往一帶一路的經驗。

但斯里蘭卡政府在中國問題上反復橫跳。近20年來，無一例外：在任上親華，吸引中資；一有風吹草動，立刻甩鍋中國，種種設障拆橋，背信棄義，直至毀約；一旦離任，中國更是成為最便利的抓手，只要攻擊中國，國際上討好印度和西方，國內則攻擊當局「向中國出賣斯里蘭卡利益」，聒噪「中國債務陷阱」，儘管中國債務實際上只占斯里蘭卡債務的10%（一說20%）；到自己再上台的時候，再變臉不遲。

文章說，中國怎麼辦？只有讓挖陷阱的人明白，埋的最終是他自己。這不是見死不救，而是在治病救人。這不光是在教斯里蘭卡政客在國際關係上做人，也在教他們在國家治理上做人。在國家治理上激進，就要付激進的代價。

中國會幫助斯里蘭卡重組債務，減輕債負，但不會無原則地免除債務。中國奉行的是共建雙贏，但不是無償救濟，對象國不能躺平食利。中國扶貧不容許躺平，必須爬起來跟著中國人一起勤奮踏實幹活。斯里蘭卡本來是有可能成為中國產業轉移的目的地的，但斯國堅持有機農業的迷思，對真誠經濟合作虛與委蛇，拒絕工業化，那中國就無能為力了。中國是要收回貸款的，不白送。

文章說，斯里蘭卡只要爬起來踏實幹活，中國是願意幫助的。當前東南亞 得到更多的中國投資，是因為東南亞（尤其是寮國）真是在跟著中國幹的，而不是在等天上掉餡餅。