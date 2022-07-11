北大女學生萬字長文網瘋傳 控訴遭教授猥褻、校方無視

北大爆出教授導師性醜聞，而學校拖了一個多月竟然沒有處理，引發網友眾怒。（取材自微博）

據紅星新聞7月10日，有網友微博發文稱在校內多次遭到北京 大學醫學 部教授洪棟煉猥褻，事件引發關注。 7月11日凌晨，在北京大學論壇北大未名中，北京大學網路回覆工作帳號發表聲明，表示針對北大藥學院某同學舉報導師的情況，醫學部高度重視，已成立專項調查組，已完成初步調查。該同學的導師已報警，醫學部及學院將全力配合警方調查。

據網易號，在這篇萬字曝光長文中，女生寫道：「這時候，他的頭已經完全逼近我的臉，他的嘴貼在我的耳朵上吹氣。他的手把我緊緊箍住，我的雙臂舉在胸前，被他緊緊壓住。他的全身都緊貼在我的身上，他的生殖器也頂著我的陰部」；

「而向學校告發，一個月之後，過去一個月，他像皮球一樣在學院和學校的各個機構間被踢來踢去。整整一個月過去，沒有立案調查，沒有停止公告，洪森鏈依然依舊耀武揚威的逍遙法外，工作生活未受任何影響，而他的壓力與日俱增，被侮辱，被侵害，使人沮喪，但也能激發出令人憤怒的力量，但發現災害者並不會爲罪行付出代價，則會讓人滑向絕望的深淵」。

網易號「審醜時代」稱，有幾個信息點是值得關注的：一，該女生自從換了導師後，經常被性暗示、挑逗，甚至猥褻……直到最後事情愈演愈烈；二，在曝光之前，女生一直不敢輕易將此事告訴旁人，擔心沒人會信她，也害怕導師的權威，最後反而會搞得自己學業被迫中止；三，該女生表示自己不是唯一的受害者，北大還有其他學生，也曾遭該導師猥褻。

「審醜時代」說，該女生舉報導師除了猥褻學生之外，還以權謀私，利用公權力來為自己牟利；而女生向學校舉報後，由於學校認為其證據不足，所以至今一個月仍舊無果，沒有立案調查，也沒有停職公告；而且，該導師至今還在正常上班，生活未受影響。也正因為向學校舉報未果，所以女生決定上網曝光，尋求幫助。

文章還寫到，有人說，「這封信不知是真是假，現在寫小作文的很多，不能輕信」，但北大會有學生舉報導師這個行為本身，就很值得被討論。為什麼連北大都會 出現這種事情？而這名公然舉報北大教授的女生，目的是什麼？她自己寒窗苦讀考上北大，就是為了造謠教授猥褻自己？然後自毀前程？

「審醜時代」說，女學生還是先向學校舉報，走了一個月的程序後，才決定上網曝光的。她自稱自己被猥褻的證據並沒有太多，那到底是什麼動機，會讓她如此「雞蛋撞石頭」，明知不可為而為之呢？

無獨有偶，據網易新聞，一周前，中山大學就有一位教授，被舉報與多名女性保持不正當關係，被停職調查了。