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武漢大學1學生證實確診霍亂 整棟宿舍急做肛拭子

中國新聞組／北京11日電
武昌區衛健局11日證實，一名武漢大學學生確診霍亂。（取材自微博）
武昌區衛健局11日證實，一名武漢大學學生確診霍亂。（取材自微博）

武漢大學工學部宿舍9日傳出發現疑似一例霍亂，校方也發布了相應的通知，對全棟宿舍學生進行肛拭子檢測，武昌區衛健局11日上午表示，該病例的血清學凝集試驗為O139陽性，診斷為霍亂，患者經有效診治，病情已得到控制。由於霍亂是法定傳染病，致死率極高，因此在網上一度衝上微博熱搜第一，有網民抱怨「怎麼又是武漢」。

天目新聞報導，有網友9日報料稱，武漢大學工學部宿舍疑似發現一例霍亂，校方緊急要求該宿舍全體學生進行肛拭子檢測，並在寢室隔離，由學校統一安排飲食。

武昌區衛健局11日稱，經省市區三級疾控中心覆核，該病例的血清學凝集試驗為O139陽性，診斷為霍亂，毒力基因陰性。患者經有效診治，病情已得到控制，症狀已消失。已組織專業機構對相關人員進行採樣檢測和跟蹤管理，對相關場所進行臨時封控管理和消毒處置，目前未發現新增病例。

霍亂是由霍亂弧菌引起，表現症狀主要以腹瀉為主，甚至肚子不疼就開始腹瀉，也會伴有嘔吐症狀出現。發病急，傳播快。被污染的水源及海產品都可以作為傳播途徑。

武漢大學出現霍亂的消息令網民恐慌，「好古老的疾病」、「只在電視上看過」，也有網民繪聲繪影的說駐華大使伯恩斯此前去武漢大學。但更多網民關注的是學生做「肛拭子檢測」，「做這個會社死」、「別傳出來，我不想做」、「口罩戴好，把臉保住」，有網友反批不該對此事訕笑，霍亂是很嚴重的疾病，應嚴肅看待。

武漢大學醫院為加強夏季腸道傳染病預防，10日發布提示，指夏季是腸道傳染病的高發季節，如出現腹瀉、嘔吐等胃腸道症狀，應立即就醫；注意飲食安全，不吃生的食物；盡量不要在路邊攤或衛生條件差的餐館進餐；盡量減少與腹瀉病人的接觸，特別是不要共用餐具等。

肛拭子檢測 武漢 口罩

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