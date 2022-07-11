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「摸你後面」中國國標舞49歲副主席 被爆猥褻15歲男孩

記者賴錦宏／即時報導
中國國際標準舞總會副主席曹曉明（右二），被舉報多次強行猥褻長沙15歲的男選手，造成男童嚴重的心理和生理傷害。（取材自每日頭條）
中國國際標準舞總會副主席曹曉明（右二），被舉報多次強行猥褻長沙15歲的男選手，造成男童嚴重的心理和生理傷害。（取材自每日頭條）

「他學了12年的國際舞和拉丁舞，但他已經不想跳了，他說我每一次想到他，我就怕。那個時候去排練。他說他要到機場就心跳，到了排練大門口，就腳發軟。不想進去，害怕他。」王先生向「澎湃新聞」表示，自己的兒子，從15歲起就被中國國際標準舞協會副主席曹曉明強行猥褻，造成嚴重的心理和生理傷害，至今無法平復。報導稱，警方目前已介入調查。

受害男童 12歲就被「看中」

「他49歲，沒結婚。」7月5日，王先生介紹表示，這位曹副主席在2020年1月至2021年11月期間，以協會領導、舞劇總導演等身分，指導教學和挑選少年演員。王先生表示，當年兒子在一所中專學校學舞蹈，因為跳得好，就被曹曉明挑中，要他跳一齣標準舞和芭蕾舞劇。

王先生表示，第一次被曹曉明猥褻時，他兒子小光才15歲。王先生介紹，兒子小光此前是長沙某中專一名中學生，今年已經畢業，考入某藝術學院。2017年入校後，由於長相俊秀且專業能力出衆，被中國國際舞蹈協會曹某選入一個舞劇。

中國國際標準舞總會副主席曹曉明（右一）。（取材自每日頭條）
中國國際標準舞總會副主席曹曉明（右一）。（取材自每日頭條）

逃出狼爪 少年每晚哭著睡

王先生提供小光與曹某的聊天記錄顯示。小光突然隻身一人從外地回到湖南長沙，2011年11月在比賽。經過詢問小光王先生才得知，自2019年在維也納開始，曹某多次猥褻小光，12歲的時候進入這個學校沒多久。他們正好舉辦叫國際舞跟芭蕾舞的舞劇。到了這裡一選，曹某就看上了他的小孩小光，就說要培養他。最後那天晚上小光為了保護自己私自錄音，錄音裡說：「他說他要逃跑。不知道順利不順利，如果萬一出了意外，別人也知道他是怎麼死的」。

他就錄了兩個小時，錄音筆就放在枕頭下面，錄了錄音。曹曉明進去小光房間摸他，小光不肯。曹某就威脅他，「要不然就跟我，要不然你就滾回長沙」。後來王先生的小孩就選擇回了長沙，回去之前曹某讓他把圈內的幾個微信群全部刪除掉。

小光天還不亮就走了。當時的行李箱，曹某不讓他帶走，他只能拿著紙箱裝了隨身物品就跑到機場去。那個時候冬天只有一度還是兩度（攝氏），大衣外套都沒穿，身上只有兩件襯衫就跑出來了。王先生說，他後來才知道小光晚上都哭著睡，小光媽就陪著他睡了一個禮拜，還有去看心理醫師。

錄音曝光 他說「摸一下就好」

王先生提供給澎湃新聞的錄音中，小光在2021年11月15日當晚錄音中，曹某表示，「摸一下就好不喜歡，摸你後面，你不喜歡我，我也不弄你後面，摸一摸就完了！」

王先生告訴澎湃新聞，曹某出生於1973年，至今未婚，至於其性取向，中專學校及圈內人士都有耳聞，是公開的祕密。不但學校知道，圈內的人都知道，不敢說，前期有個老師還跟他暗示，「小光比賽你們有時間還是去看一下」，意思是要我們看住小光，不要跟曹某在一起。7月7日，小光此前就讀的中專學校一位劉姓老師表示，校方與曹某本人聯繫並不密切，也並不知道其性取向情況，但學校這邊應該是知道的。他去找了學院領導，但領導支吾其詞。

另據騰訊新聞，去年11月28日，中國國際標準舞總會副主席曹曉明在該會學習中共「六中全會」大會上致辭表示：「國標舞工作者要將會議精神切實融入工作中，不忘初心使命，學黨史，念黨恩，跟黨走，在以後的工作中守正創新，堅持為人民而舞，推出出更多符合主流文化價值的國標舞藝術作品。」

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