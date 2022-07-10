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港擬推實名健康碼 BA.5入侵上海

香港特派員李春、記者賴錦宏／綜合報導
香港正在研究推出實名健康碼。(美聯社)
香港正在研究推出實名健康碼。(美聯社)

香港當局今通報，新增2992例新冠確診，連續數日確診數逼近3000例，另增2例死亡。香港新任醫務衛生局長盧寵茂表示，正研究手機程式「安心出行」的實名登記，限制未做檢測高風險市民進入部分場所，接著再實施模仿中國大陸的「紅黃綠」健康碼，限制高風險而未接受強制檢測的人出入場所。另據上海當局證實，上海已出現首名BA.5本土感染病例，顯示BA.5分支已侵入上海，多區將緊急實施3日兩檢。

盧寵茂此前是香港大學深圳醫院院長。他稱正與港府創新科技及工業局研究，改良「安心出行」應用程式，以實名登記，提醒高風險市民要盡快做核酸檢測，下一步再實施類似中國的「紅黃綠」健康碼，限制高風險而未接受強制檢測的人，出入某些場所。

盧寵茂稱，如果允許染疫的市民有（行動）自由，就是剝削無染疫市民的自由，現任政府不希望再收緊社交距離措施，認為收緊措施是不精準的做法。

他又指在香港第五波疫情高峰，接納快速測試結果是無辦法之中的辦法，但快速測試有局限，會造成錯誤的安全感。他上任後已聯絡檢測承包商，指要提升核酸檢測能力，並研究要求高風險人士，包括養老院員工，在快速測試之上，再做核酸檢測，初期可能一周一次，再加強到2日一次。

香港昨通報增2992例確診，其中本土2773例，境外輸入219例。新增兩例死亡。新增個案中，有46例疑為涉BA.2.12.2病毒，包括34例未找到源頭個案。另有9例疑為BA.4或BA.5病毒個案，其中3例源頭不明。

上海昨晚宣布，8日由浦東新區通報的1例社會面（非隔離區）感染者，感染的是Omicron變種病毒的BA.5.2.1分支，為上海首名BA.5本土感染病例。並宣布，12至14日，在黃浦、徐匯、長寧、靜安、普陀、虹口、楊浦、閔行、寶山等9區全境，及其餘行政區中有陽性感染者軌跡的街道（鎮），展開全員核酸篩查兩次。

而近日出現本土疫情的甘肅省蘭州市昨宣布，今起對市內4個屬主城區的行政區，實施一周臨時管控措施。

檢測 香港 疫情

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