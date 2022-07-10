河南村鎮銀行弊案 3000名儲戶鄭州維權爆流血衝突

河南村鎮銀行弊案越演越烈，3000名取款難的儲戶10日集結省會鄭州展開維權行動，現場爆發流血衝突。（圖取自twitter.com/Qwaszx179730654）

河南 村鎮銀行弊案越演越烈，今天全中國3000名取款難的儲戶集結省會鄭州 展開維權行動，現場遭到警方與不明人士圍困，警民爆發流血衝突。

河南村鎮銀行儲戶（存款人）4月無法提領現金，6月想前往河南取回存款，卻被「天降紅碼」無法出行。事件引起極大關注，而涉及金額可能高達近人民幣400億元（約59.6萬美元）。

綜合港媒與網路消息，這群血本無歸的儲戶今天清晨5時左右集結到中國人民銀行鄭州支行外抗議，當中有兒童與殘障人士。

儲戶們手持的標語橫幅寫著「反對權力任性，反對河南省政府聯合黑社會暴力毆打儲戶」、「反對河南政府腐敗、暴力，40萬儲戶在河南破滅了中國夢」、「反對省委樓陽生掩耳盜鈴的三零政策：零上訪零事故零案件」。

當局在現場加派警力，除了警方外，還有白衣人組成人鏈，這群白衣人站在警方前方，阻擋維權儲戶抗議，並且對他們施暴。

銀行儲戶被警察 圍困後，雙方發生嚴重的推擠，網路影片顯示，雙方爆發流血衝突，白衣人對維權儲戶拳打腳踢、暴力拉扯，場面混亂。

根據網上照片顯示，有維權儲戶兩眼被打到爆血，婦女被毆到嘴裡都是血，還有殘障人士被打到昏迷。白衣人多人聯手制伏群眾，一路踢打維權人士。

中國當局封鎖消息，社交平台微博上的「河南人民銀行門口數千名儲戶被圍困」相關話題已被刪除；而微信上的訊息也遭屏蔽。

影片來源：YouTube