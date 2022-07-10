河南村鎮銀行存戶3000萬元異常款項進出 銀行稱不清楚

開封新東方村鎮銀行存戶王女士的帳戶交易明細中，帳戶竟然在她辦理櫃檯開戶前，已經顯示有交易紀錄了。（天目新聞）

7月9日，多位河南 村鎮銀行存戶向中國天目新聞反映稱，自己的銀行帳戶支出進帳都出現異常，其中既有巨額存取款進出的情況，也有出現開戶前就有金額進出的情形。這在四家村鎮銀行集體向河南人民銀行監管部門討取存款，甚至出現被警察 強行拖離的暴力流血場面之際，特別耐人尋味。

據天目新聞報導，開封新東方村鎮銀行存戶李先生9日表示，「今天自己在查看銀行流水時，發現有巨額資金進出的記錄，但我並沒有進行過這些操作。自己僅在2018年的6月份，存入10萬元人民幣購買了一款名為月月盈的存款產品，按月派息。我看到交易明細，從多出200多萬元人民幣(約30萬美元)到3000多萬元(約447萬美元)，直到2021年的紀錄才是正常的，期間並沒有轉入轉出紀錄。」

在李先生提供的截圖與視訊中看到，確實存在這種情況，異常流水「金額很大且頻繁」。李先生告訴天目新聞，自己諮詢該銀行工作人員，「但銀行的人也不清楚怎麼回事，上報給了技術部門，說到時候再給我反饋。」

出現流水異常情況的還有王女士。 7月9日，她表示，自己曾於2020年11月28號在開封新東方村鎮銀行櫃檯開的帳戶，當天通過ATM轉帳和銀行櫃檯轉帳，包括支付寶提現到該銀行，一共湊夠50萬元存入了手機 銀行App的存款產品中。

「我昨天突然發現，帳戶竟然在我辦理櫃檯開戶前，已經顯示有交易紀錄了，不清楚怎麼回事。」王女士對此感到震驚。

天目新聞記者致電新東方村鎮銀行，客服工作人員則稱，「目前不清楚具體原因，正在核實」。

有銀行內部人士透露，銀行一般不會出現上述情況，建議存戶向銀行進行反映核實，避免出現不必要的糾紛。