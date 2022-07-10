ZARA集團3品牌 全線退出中國市場

快時尚高端品牌Zara同一母公司Inditex旗下的Bershka、Pull&Bear、Stradivarius同步停止在中國營運。（取自品牌數讀）

Bershka店舖首頁近日刊登了即將停止營業的通知。「親愛的顧客，從2022年7月31日起，Bershka天貓官方旗艦店將停止銷售該品牌系列商品。」除了Bershka，與快時尚 高端品牌Zara同一母公司Inditex旗下的Pull&Bear、Stradivarius也將同步停止營運。

據品牌數讀，三個品牌的天貓旗艦店，其首頁均登出了「從2022年7月31日起，商店將停止銷售該品牌系列商品」的閉店公告。店內均在進行打折促銷，在售商品已不算多。

據其官網資料顯示，Stradivarius專注於女裝產品，Bershka和Pull&Bear兼顧男女裝。三品牌均聚焦於年輕群體，大部分服裝價格低於千元人民幣人民幣，普通襯衫、裙裝等均價在100至400元人民幣左右。

作為最早一批登陸天貓的快速時裝品牌，Bershka、Stradivairus和Pull&Bear的粉絲數量均在400萬以上。但自從2020年Inditex首次出現季度虧損以來，三個品牌的業績在中國便難見起色。

報導稱，隨機採訪了幾位曾經購買過三品牌服裝的消費者，他們表示現在很多中國國產品牌的服裝比這些快速時裝品牌做得更好，而且作為消費者也更願意支持中國國產品牌的發展。在中國大城市雖然不時能見到其他快速時裝品牌，但Bershka、Pull&Bear和Stradivarius品牌的實體門店已蹤跡難覓。

三個品牌的客服證實，目前，Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三個品牌在中國境內已經沒有實體店了。目前，Inditex在中國線下商場僅保留品牌Zara、中端品牌Massimo Dutti、內衣品牌Oysho和家具品牌Zara Home的運營。這也意味著，隨著三個品牌在中國線上管道的關閉，它們也將徹底退出中國市場。

而即使是作為Inditex的主打品牌的Zara，其品牌店內的消費者也屈指可數，與之相隔不遠的日本 快時尚品牌優衣庫也是門可羅雀。

上月29日位於上海傳統商業街淮海中路651號的快時尚品牌H&M 店鋪近日悄然撤店。該店為H&M品牌在中國市場開出的首店，開業時間長達15年。

從去年下半年起，H&M就開始在中國密集關店。其財報顯示，截至去年年底，H&M在中國已有60家門店關停，占到了總門店數的12%。