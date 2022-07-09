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澳門9日起封城 賭場暫停營業一周 3天前就傳出要封

記者陳言喬／即時報導
澳門本輪疫情快速升溫，今起（11日）封城一周。（中通社）
澳門本輪疫情快速升溫，今起（11日）封城一周。（中通社）

澳門新冠病毒感染應變協調中心7月9日宣布，從7月11日0時至18日0時，暫停所有從事工商業場所的運作，包括賭場封閉等。事實上，澳門7日就傳出即將封城，但立刻被當局否認，隔了兩天果然宣布相關措施。

澳門六月中旬以來疫情突增，7月8日新增71例新冠病毒陽性個案，自六月中累計已達566例確診個案和1055例無症狀感染者。

澳門政府宣佈7月11日至18日澳門將暫停所有從事工商業公司和場所的運作，市民不是因維生及緊急需要而出門，將會受罰。澳門行政法務司司長張永春說，如果一些公司商號本應關閉不關閉；或者一些市民不按照批示要求而非必要外出，不是購買維生需要物資（例如去公園運動），會有刑事後果。

澳門員警總局局長梁文昌說，將會設路障，警員在路上巡邏會截查市民，瞭解其出行目的，不戴合格口罩將違法。

另，澳門政府還宣布10日早上9時至7月17日下午6時分別進行第7至10輪全民核酸檢測

澳門封城消息在7日就已傳出，但當時澳門民防行動中心澄清，現階段未計畫採取相關措施，並稱政府將持續關注市面生活物資、鮮活食品的供應存量充足，呼籲市民無需恐慌搶購食品，亦無需過量囤積。民防行動中心提醒市民，切勿故意編造並傳播任何虛假資訊。

澳門 封城 檢測

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