中國民航業上半年虧損162億 12航司資不抵債

中國民航業因疫情持續遭受重創，虧損嚴重。圖為一架中國國際航空公司客機降落在匈牙利布達佩斯李斯特國際機場。(新華社)

中國民航業因疫情 持續遭受重創。據中國民航局統計，今年上半年民航產業整體虧損達人民幣1089億元（約162.7億美元），其中有12家航空公司已陷入「資不抵債」的困境。

第一財經報導，中國民航局年中工作電視電話會議8日舉行，民航局局長宋志勇在會中透露，疫情前中國民航業連續11年獲利，2019年的利潤總額達549億元；而疫情爆發以來，累計虧損近3000億元。

宋志勇說，2018、2019年，中國國內民航業的營業收均突破1兆元，而今年上半年的營收只有3072億元，比疫情前下降41.8%。

他指出，受疫情反覆，上半年民航運輸量跌落低谷，每日航班量最低的時候僅有2967班，較2019年同期衰退17.8%，整體產業虧損達1089億元。

據中國民航局統計，截至目前，中國的航空公司資產負債率達82.2%，較疫情前上升11.9個百分點，其中有12家企業的資產負債率超過100%，陷入資不抵債的困境。

在收入銳減同時，民航業面臨的成本壓力卻不斷增加。

宋志勇提到，受國際油價大幅攀升的影響，上半年燃油成本較去年同期增加222億元，預計全年可能增加860億元；人民幣對美元貶值，匯兌損失較去年同期增加167億元。此外，在疫情防控常態化下，消耗型的防疫 物資也成為企業的剛性成本，增加經營困難。

宋志勇表示，下半年在政策上將作出調整，按照「國務院 聯防聯控機制部署和國際客運航班階段性增班安排方案」，制定「常態化疫情防控下口岸機場接收國際航班辦法」，考量各地防疫能量與疫情傳播風險，加強推動國際航班恢復和發展。

中國民航局日前提出以現金補貼虧損的企業紓困計畫，自5月21日起，中國的航空公司執飛國內線載客航班，若一趟收入無法和運行成本打平，虧損部分將獲得政府現金補貼。