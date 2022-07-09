王毅警告布林肯：不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤

中國國務委員兼外長王毅當地時間9日上午在印尼峇里島與國務卿布林肯舉行會談，王毅對於台灣問題再度表態，警告美國「不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤」。美聯社

中國外長王毅 9日在印尼峇里島與國務卿布林肯 會晤，王毅強調，中美三個聯合公報才是兩國最可靠的防護。他再度要求美方，「停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上『切香腸』，不得打『台灣牌』阻撓中國的和平統一進程」。

中方形容這次會談雙方全面、深入、坦誠和長時間的溝通，並稱雙方都認為，此次對話是實質性的，也具有建設性，有助於增進彼此相互瞭解，減少誤解誤判，並為兩國未來高層交往積累了條件。

據中國外交部官網，王毅在會談中闡述在台灣問題的立場，要求美方必須謹言慎行，「務必不要向『台獨』勢力發出任何錯誤信號，務必不要低估中國人民捍衛領土主權的堅定決心，務必不要犯葬送台海和平的顛覆性錯誤」。

對於美方表示要加裝「護欄」，王毅強調，「中美三個聯合公報才是兩國最可靠的『防護』。只要切實履行各自在三個聯合公報中所作承諾，堅持正確方向，雙邊關係就不會脫軌失控。否則，再多的『護欄』也起不到作用」。

王毅稱，中美關係仍未走出上屆美政府製造的困境，甚至還在遭遇越來越多的挑戰。「根本原因是美方的對華認知出現了問題，由此制定的對華政策自然也偏離了正確軌道」。

王毅再度呼籲美方遵循「四不一無意」。他稱，「既然美方承諾不尋求改變中國體制，就應該尊重中國人民選擇的中國特色社會主義道路，停止抹黑攻擊中國政治制度和內外政策。既然美方承諾不尋求打『新冷戰』，就應該摒棄冷戰思維，不搞零和博弈，停止拉幫結夥搞『小圈子』。既然美方承諾不支持『台灣獨立』，就應該停止掏空歪曲一個中國政策，停止在台灣問題上『切香腸』，不得打『台灣牌』阻撓中國的和平統一進程。既然美方承諾無意同中國發生衝突，就應該尊重中國的主權和領土完整，停止干涉中國內政，不要打著人權、民主旗號損害中國正當利益。美方還應盡快取消對華加徵的關稅，停止對中國企業的單邊制裁」。

中方據此向美方提出四份清單：「要求美糾正錯誤對華政策和言行的清單、中方關切的重點個案清單、中方重點關切的涉華法案清單、中美8個領域合作清單，希望美方切實認真對待」。王毅還就涉疆、涉港、海上問題等反駁美方觀點。

據中方新聞稿指出，布林肯表示，「美方不尋求對華打『新冷戰』、不尋求改變中國體制、不挑戰中國共產黨執政地位、不尋求圍堵中國、不支持台灣獨立、不尋求改變台海現狀」。美方致力於管控雙邊關係中的風險因素，對與中方開展合作持開放態度。