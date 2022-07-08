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安倍晉三遇刺身亡 中學者：恐加劇日本政壇右傾

記者廖士鋒／即時報導
中國有學者認為，安倍晉三留下的政治遺產之一是強化日本政壇的歷史修正主義思潮，圖為時任日本首相的安倍晉三（中）2013年12月26日參拜靖國神社，當時立刻引發中國和南韓痛批。路透
中國有學者認為，安倍晉三留下的政治遺產之一是強化日本政壇的歷史修正主義思潮，圖為時任日本首相的安倍晉三（中）2013年12月26日參拜靖國神社，當時立刻引發中國和南韓痛批。路透

日本前首相安倍晉三遇刺身亡的後續政治影響，受各方關注，中國學者對此指出，這次事件恐將加劇日本政壇右傾化趨勢。

新京報旗下新型媒體智庫「新京智庫」8日晚間發文，引述中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東分析表示，從歷史上來看，日本政要遭遇刺殺的事件並不算罕見，比如1936年的二二六事件，而日本在1960年代、1990年代都發生過黨派首領、政府大臣遇刺受傷甚至身亡的事件。至於此次襲擊與嫌疑人前海上自衛隊的身分是否存在某種聯繫，呂耀東表示事件發生一定有背後的原因，接下來要關注其政治理念和政治傾向，而不宜過早做出判斷。

對於安倍晉三的政治生涯，呂耀東認為，「將日本政治右傾化理念變成現實」是貫穿其間的主題。在這之下，「修憲」則是他的政治使命，安倍晉三另外一個政治遺產是強化日本政壇的「歷史修正主義」思潮。如安倍晉三在任期時提出了戰後對日本戰犯的審理是「勝利者對失敗者的審判」，推動以「領土教育」和「愛國心教育」為由的教科書審查和修訂。

就安倍晉三遇刺後的政局發展，呂耀東分析，短期來看，這件事對自民黨在接下來的參議院選舉可能起到助推作用，會增加其在參議院的控制力，使其獲得更多的政治資源；從長期來看，日本政壇右傾化的趨勢或將進一步發展下去，因為「他的後繼者會更加堅定的貫徹他本身所代表的意志」。

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