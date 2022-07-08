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中國今年487條河流發生超警戒以上洪水 死亡失蹤40人

記者林則宏／即時報導
圖為廣西南寧7月5日暴雨過後，市區部分道路出現嚴重積水。新華社
圖為廣西南寧7月5日暴雨過後，市區部分道路出現嚴重積水。新華社

中國國家防汛抗旱總指揮部秘書長、應急管理部副部長周學文指出，中國今年入汛時間早，暴雨的過程多，局部地區災害重。迄今，中國全國已有487條河流發生超警戒以上洪水，13條河流發生有實測記錄以來的最大洪水，主要集中在廣東、廣西、福建、江西。

周學文表示，今年以來，中國洪澇災害受災2,180.5萬人次，直接經濟損失人民幣647.6億元（約96.7億美元），緊急轉移安置群眾123.9萬人次，洪澇災害造成死亡失蹤40人，但跟近五年同期均值相比下降了七成多。

在中國國務院新聞辦公室8日上午舉行的記者會中，周學文指出，今年中國雨情、汛情、災情主要有幾大特點：強降雨過程多，雨區高度重疊；超警的河流多，珠江流域汛情重；工程險情多，山洪地質災害重；災害損失重，人員傷亡大幅下降。

周學文稱，今年入汛以來，中國共出現18次區域性的暴雨過程，華南及福建等地降雨偏多兩成到一倍。廣東、廣西的降雨量為有氣象記錄以來最多，粵中、桂北、閩北降雨量超過1,200毫米。日前，今年首個登陸中國的颱風「暹芭」（又譯「芙蓉」颱風）及其環流雲系又給多地帶來大範圍的強降雨。

周學文表示，當前中國全國防汛工作即將進入「七下八上」的關鍵期，預計7月到8月，中國北方地區和華南、西南等地降雨偏多，洪澇災害偏重，新疆、華東、華中等地則可能出現階段性的氣象乾旱。登陸颱風可能以西北行為主，同時北上登陸的可能性大。

洪水 暴雨 國務院

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