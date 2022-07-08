擺脫疫情衝擊 新疆旅遊逐步復甦

新疆伊犁的喀拉峻草原上的哈薩克族為以歌聲迎接遊客。記者黃雅慧／攝

新疆 位為中國與西方、中亞邊界，具有豐富的自然風光。此外，有56民族生活其中，多樣的歷史人文色彩成為新疆最大特色。在歷經疫情 衝擊後，旅遊業正逐步復甦，不論是市中心烏魯木齊，還是北疆的伊犁與南疆的喀什古城等地，遊客人潮逐步回流。

位於南疆喀什的香妃園為新疆4A景區，景區講解員阿迪拉‧阿德力江表示，景區前兩年收到疫情影響大，去年十一月中旬，最多一天可達2000人，但疫情期間掉到一天約100至200人，但今年5月開始回復，目前人流量一天約3000至4000人，評估今年營收 可恢復疫情前的七成。

景區另一位講解員貝麗柯孜說，香妃園景區最多接待來自大陸遊客，他接觸的大陸其他地方遊客不會因為社會議題而對新疆有歧見。景區最受衝擊主要受到疫情影響，一度遊客很少，但目前疫情好轉，她感覺六月遊客開始變多。

來自山東遊客譚小姐，在新疆擔任教師兩年，8日帶初次步入新疆的父母到香妃園遊玩。她認為喀什風景秀麗、人文景觀豐富，加上基礎設施十分健全，而且治安也很好。她的學生大多是維吾爾族，十分善良與熱情，她特別喜歡新疆的景與人。她認為新疆並不如外界所言那樣充滿紛擾與對立，親自到這邊看看便能感受。

另外，對北疆的遊牧民族而言，夏季六至八月正是迎接旅客的旺季。在伊犁市的喀拉峻草原上，哈薩客民族為遊客唱誦歡迎曲，除了欣賞自然高原風光外，也可體驗騎馬，感受高原牧民的文化。一位來自廣東的遊客表示，新疆是好地方，擁有美麗風景，因此選擇來此旅遊。

媒體報導，新疆政府推出許多政策助推旅遊，比如增開多列南北疆環遊列車、民航增投多條旅遊路線，同時鼓勵各地出台「引客入疆」政策。7月以來，新疆5A級旅遊景區日均接待量突破11萬人次。在遊客接待量方面，5A級旅遊景區日均接待量較6月增幅達201.08%；7月以來，那拉提、喀納斯、天池、賽里木湖、可可托海等景區每天實際購票人數都在1萬人以上。