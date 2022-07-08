安倍遇刺有網友叫好 中外交部：無關中日關係

日本前首相安倍晉三遇刺身亡，中國外交部表示，他曾「為推動中日關係改善發展作出過貢獻」，並強調這一突發事件與中國跟日本關係無關。圖／取自中國外交部官網

日本 前首相安倍 晉三遇刺身亡，有部分中國網友在網路上慶祝，且也有觀點道安倍任內對中關係不佳。中國外交部發言人趙立堅 8日表示，對網友評論不予置評，強調「這一突發事件不應同中日關係關聯起來」。

據中國外交部官網消息，8日下午記者會上，對於安倍晉三遇刺，趙立堅表示，注意到這一突發事件並感到震驚，他強調「關注事態發展，希望安倍前首相脫離危險、早日康復，我們願向他的家屬表示慰問」。而後當安倍晉三不治消息傳出後，他並補充，「安倍前首相曾經為推動中日關係改善發展作出過貢獻。我們向安倍前首相的家屬表示哀悼和慰問」。

不論是中國外交部或者是中國駐日使館，都強調安倍晉三在任時曾「為推動中日關係改善發展作出過貢獻」。

安倍晉三遇刺身亡的消息8日也衝上中國各大社交平台熱搜，雖然中國官方口徑是給予正面評價並哀悼安倍晉三，不少中國網友卻是額手稱慶，留言稱「昨日七七事變，今日安倍再見」、「七彩祥雲都飄起來了」。

此前，中媒澎湃新聞駐日記者曾穎，因為在直播時哭出來，遭到中國網友撻伐，許多人指責她「哭一個軍國主義幽靈」。不過曾穎發表回應指出，如果這個世界上還有人因為「中國人」、「日本人」的差異便滋生惡意，「那一定是像我這樣的人做得還不夠好」，她也強調自己落淚是出於「所在地區治安的恐慌和對此刻日本經濟的絕望」。

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