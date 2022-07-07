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美中參謀首長通話 北京要求停止美台軍事勾連

記者林則宏／即時報導
共軍參謀長李作成警告美國，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地。（取自大陸國防部微信公眾號）
共軍參謀長李作成警告美國，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地。（取自大陸國防部微信公眾號）

據中國國防部消息，中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成7日應約與美軍參謀首長聯席會議主席密利（Mark Milley）進行視頻通話。李作成告訴密利，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓餘地。他要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。

根據中國國防部微信公眾號發布的新聞稿，李作成說，中國國家主席習近平強調，新時期中美相處應該相互尊重、和平共處、合作共贏。美國總統拜登多次作出「四不一無意」的積極表態，中方對此高度重視。

「四不一無意」指美國不尋求「新冷戰」，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持台獨，無意同中國發生衝突對抗。

李作成表示，只要堅持兩國元首戰略引領，落實兩國元首重要共識，中美完全可以共同發展、相互成就。當前形勢下，兩軍要秉持相互尊重、客觀理性態度，進一步加強對話、管控風險、推進合作，而不是蓄意製造對抗、挑起事端、相互排斥。

李作成強調，中方在事關國家核心利益問題上，沒有任何妥協退讓的餘地，如果有人肆意挑釁，就必然遭到中國人民堅定的反制回擊。中方要求美方恪守一個中國原則和三個聯合公報規定，停止開歷史倒車，停止美台軍事勾連，避免衝擊中美關係和台海穩定。中國軍隊將堅決捍衛國家主權和領土完整。

新聞稿稱，雙方認為，保持兩軍關係穩定發展、避免引發衝突對抗符合雙方共同利益，雙方可就此保持溝通。雙方還就海空軍事安全、烏克蘭危機等交換意見。

今年6月10日，中國國務委員兼國防部長魏鳳和出席香格里拉對話會，與美國國防部長奧斯丁會談時曾表示，「台灣是中國的台灣」，一個中國原則是中美關係的政治基礎，搞「以台制華」是不可能得逞的。中國政府和軍隊將堅決粉碎任何台獨圖謀、堅決維護祖國統一。

中國國防部當時的新聞稿指出，會談中魏鳳與奧斯丁都認為，中美兩軍應落實好兩國元首達成的重要共識，保持高層戰略溝通，增進雙方戰略互信，管控好矛盾分歧，不把矛盾分歧變成衝突對抗。

中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7日與美軍參謀首長聯席會議主席密利視訊通話。（...
中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成7日與美軍參謀首長聯席會議主席密利視訊通話。（取自大陸國防部微信公眾號）

國防部 密利 奧斯丁

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