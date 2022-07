英機構2年發4份新疆報告 中媒揭撰稿人背景

雪菲爾哈倫大學的海倫娜.甘迺迪中心近年發布多份涉疆報告,中國官媒指出,撰稿人有恐怖組織背景。此為其中一份「洗棉」報告。(圖/截自雪菲爾哈倫大學海倫娜.甘迺迪中心官網)

英國一間機構已發布4份涉疆報告,多次關注維吾爾 族強迫勞動議題,但中國官媒近日「起底」報告撰稿人,表示該團隊背後與恐怖組織有千絲萬縷關係,且強調,只要是新疆 的優勢產業,無一不被他們的報告攻擊。

英國雪菲爾哈倫大學(Sheffield Hallam University)的海倫娜.甘迺迪中心(Helena Kennedy Centre),6月發布第4份涉疆報告,指出新疆PVC(聚氯乙烯)工廠存在強迫勞動,對此中國官媒「中國日報」近日組織「起底工作室」,表示查證後發現這些報告背後是「有組織、有導向的生產涉疆謊言的團夥,他們和恐怖組織有著千絲萬縷的聯繫」。

據中國日報報導,曾參與4份涉疆報告的蘿拉.墨菲(Laura Murphy),獲得了2019-2020美國國家人文基金會(NEH)6萬美元的獎金。NEH是美國政府機構,宗旨是「讓美國更強」;而在獲得美國司法部300萬美元補助前,她的研究重點是北美的非裔奴隸制與不公平現象,獲補助後轉為研究新疆。

報導稱,另一位報告作者尼若拉.艾勒瑪(Nyrola Elima)與恐怖組織有著清晰的聯繫,她曾承認表姊因涉嫌幫助恐怖活動而被捕。而LinkedIn資訊顯示她2020年獲得零售管理學士學位,報導質疑,「一個管理專業的學士生,沒有其他工作經歷,沒有發表過任何重要的作品,為什麼能在該中心獲得重要職位呢」。

對於海倫娜.甘迺迪中心,報導也指出,其出資人海倫娜.甘迺迪(Helena Kennedy)「是個反華急先鋒,她創立了極端主義政治團體『對華政策跨國議會聯盟』,已被列在中國的制裁名單上」。另外獲得該中心致謝的蒂莫西.格羅斯(Timothy Grose)與南森.拉瑟爾(Nathan Ruser),前者「曾組織西藏非獵主義活動」,後者則是「反華智庫澳大利亞戰略政策研究所(ASPI)研究員」。

公開資料顯示,該中心近兩年內,一共發布4份與新疆有關報告,「洗棉:新疆棉在國際供應鏈 中的地位」(Laundering Cotton: How Xinjiang Cotton is Obscured in International Supply Chains)、「融資與種族滅絕:維吾爾地區的發展金融與危機」(Financing & Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region)、「光天化日之下:維吾爾強迫勞動和全球太陽能供應鏈」(In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains)、「建立在鎮壓之上:仰賴對維吾爾勞工和環境傷害的PVC建築材料」(Built on Repression: PVC Building Materials’ Reliance on Labor and Environmental Abuses in the Uyghur Region)。