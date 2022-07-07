我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛中機票超賣 留學生二度獲賠 1.7萬元補償費落袋

延續溫和升勢 史指連漲4日

英機構2年發4份新疆報告 中媒揭撰稿人背景

記者廖士鋒／即時報導
雪菲爾哈倫大學的海倫娜．甘迺迪中心近年發布多份涉疆報告，中國官媒指出，撰稿人有恐怖組織背景。此為其中一份「洗棉」報告。（圖／截自雪菲爾哈倫大學海倫娜．甘迺迪中心官網）
雪菲爾哈倫大學的海倫娜．甘迺迪中心近年發布多份涉疆報告，中國官媒指出，撰稿人有恐怖組織背景。此為其中一份「洗棉」報告。（圖／截自雪菲爾哈倫大學海倫娜．甘迺迪中心官網）

英國一間機構已發布4份涉疆報告，多次關注維吾爾族強迫勞動議題，但中國官媒近日「起底」報告撰稿人，表示該團隊背後與恐怖組織有千絲萬縷關係，且強調，只要是新疆的優勢產業，無一不被他們的報告攻擊。

英國雪菲爾哈倫大學（Sheffield Hallam University）的海倫娜．甘迺迪中心（Helena Kennedy Centre），6月發布第4份涉疆報告，指出新疆PVC（聚氯乙烯）工廠存在強迫勞動，對此中國官媒「中國日報」近日組織「起底工作室」，表示查證後發現這些報告背後是「有組織、有導向的生產涉疆謊言的團夥，他們和恐怖組織有著千絲萬縷的聯繫」。

據中國日報報導，曾參與4份涉疆報告的蘿拉．墨菲（Laura Murphy），獲得了2019-2020美國國家人文基金會（NEH）6萬美元的獎金。NEH是美國政府機構，宗旨是「讓美國更強」；而在獲得美國司法部300萬美元補助前，她的研究重點是北美的非裔奴隸制與不公平現象，獲補助後轉為研究新疆。

報導稱，另一位報告作者尼若拉．艾勒瑪（Nyrola Elima）與恐怖組織有著清晰的聯繫，她曾承認表姊因涉嫌幫助恐怖活動而被捕。而LinkedIn資訊顯示她2020年獲得零售管理學士學位，報導質疑，「一個管理專業的學士生，沒有其他工作經歷，沒有發表過任何重要的作品，為什麼能在該中心獲得重要職位呢」。

對於海倫娜．甘迺迪中心，報導也指出，其出資人海倫娜．甘迺迪（Helena Kennedy）「是個反華急先鋒，她創立了極端主義政治團體『對華政策跨國議會聯盟』，已被列在中國的制裁名單上」。另外獲得該中心致謝的蒂莫西．格羅斯（Timothy Grose）與南森．拉瑟爾（Nathan Ruser），前者「曾組織西藏非獵主義活動」，後者則是「反華智庫澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）研究員」。

公開資料顯示，該中心近兩年內，一共發布4份與新疆有關報告，「洗棉：新疆棉在國際供應鏈中的地位」（Laundering Cotton: How Xinjiang Cotton is Obscured in International Supply Chains）、「融資與種族滅絕：維吾爾地區的發展金融與危機」（Financing & Genocide: Development Finance and the Crisis in the Uyghur Region）、「光天化日之下：維吾爾強迫勞動和全球太陽能供應鏈」（In Broad Daylight: Uyghur Forced Labour and Global Solar Supply Chains）、「建立在鎮壓之上：仰賴對維吾爾勞工和環境傷害的PVC建築材料」（Built on Repression: PVC Building Materials’ Reliance on Labor and Environmental Abuses in the Uyghur Region）。

新疆 維吾爾 供應鏈

上一則

李克強要求中國東南5省 防疫避免一刀切、層層加碼

延伸閱讀

哈薩克大使：中哈邊境將建第三條鐵路

哈薩克大使：中哈邊境將建第三條鐵路
美涉疆法案上路 中：暴露美霸權 迫新疆民眾返貧

美涉疆法案上路 中：暴露美霸權 迫新疆民眾返貧
世界晚報／涉疆法案生效 新疆勞動力何去何從

世界晚報／涉疆法案生效 新疆勞動力何去何從
涉新疆禁令生效 布林肯：號召盟邦打擊強迫勞動

涉新疆禁令生效 布林肯：號召盟邦打擊強迫勞動

熱門新聞

穿著性感的田媛下地幹活。(取材自自媒體「夜聽訫語」)

濃妝「田媛」插秧去 穿著清涼幹農活拚流量

2022-07-06 09:00
（取材自amazon）

《中國對決》曝政變：原周永康任國家主席、薄熙來總理

2022-07-05 01:26
中國外交部發言人趙立堅。路透

中國外交部：舊金山和約無效 因中華人民共和國未參與

2022-07-05 07:05
李蓓曾有一段婚姻，生了兩個女兒。(取材自21世紀經濟報導)

中39歲「私募魔女」徵婚 超嚴條件：顏值前20%、學歷985以上

2022-06-30 16:20
香港作家倪匡。(中通社)

曾當公安、畢生反共 倪匡：共產黨本質不會變

2022-07-03 11:04
中國一口氣買了292空中巴士客機。圖為中國機場列隊的飛機。（取材自時代財經／圖蟲創意）

中國一口氣買292架空巴 專家：經濟未復甦價格划算

2022-07-02 06:08

超人氣

更多 >
馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎

馬斯克又多了2個孩子 與女下屬悄悄生下雙胞胎
台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告

台入境放寬 7/14起3類人搭機免PCR報告
中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光

中國腦癱詩人余秀華遭家暴：被老公抽了上百個耳光
宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作

宣布辭保守黨黨魁 英相強生：很難過要放棄全世界最棒的工作
芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」

芝國慶槍手父親：震驚 案發前晚兒子批濫殺者「白癡」