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李克強要求中國東南5省 防疫避免一刀切、層層加碼

記者林則宏／即時報導
中國國務院總理李克強要求東南五省，疫情防控要「防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼」。（截圖自央視新聞畫面）
中國國務院總理李克強要求東南五省，疫情防控要「防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼」。（截圖自央視新聞畫面）

中國長三角與珠三角近期再度出現本土疫情，據央視新聞報導，中國國務院總理李克強7日特別在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會，他要求東南五省要「防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼」。

「防止簡單化、一刀切、層層加碼」，是中國國務院疫情聯防聯控機制對地方政府的防疫要求。

報導稱，7日這場座談會共有福建省委和福建、上海、江蘇、浙江、廣東五省市政府主要負責人參加。從新聞畫面來看，出席的東南五省主要官員有福建省委書記尹力、上海市長龔正、江蘇省長許昆林、廣東省長王偉中、浙江省長王浩。

李克強說，當前中國經濟在恢復，但基礎不穩固，穩經濟還需艱苦努力。發展是解決中國一切問題的基礎和關鍵。要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹新發展理念，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，發揮中央和地方兩個積極性，協同實施宏觀政策和深化改革，保持經濟運行在合理區間。

李克強指出，東南沿海五省市經濟占中國全國三分之一以上，財政收入占近四成，在地方對中央財政淨上繳中貢獻近八成，有力支撐了中國國家財力和中央財政對中西部地區轉移支付。要繼續挑起國家發展、穩經濟、保障國家財力大樑。加強助企紓困政策配套，挖掘潛力實施更多支持政策。

他表示，中國東南五省吸納了全國七成跨省農民工就業，打工是農民收入主要來源。要努力穩住本地和外來務工人員就業。持續推進「放管服」改革，優化營商環境。破解多難問題，防止單打一、簡單化，避免一刀切、層層加碼。

李克強強調，對外開放事關發展全局。無論國際形勢如何變化，中國都堅定擴大開放。東南沿海是改革開放前沿，長三角、珠三角進出口占中國全國近60%。要繼續以開放促改革、促發展，穩外貿穩外資，更好參與國際競爭與合作。

根據中國國家衛健委通報，7月6日，中國報告新增本土新冠肺炎確診病例94例，其中上海32例、江蘇4例、福建2例、廣東2例。另，當天中國還報告新增本土無症狀感染者244例，其中江蘇57例、上海22例、福建17例、廣東2例。浙江當日無新增本土新冠感染者。

中國國務院總理李克強7日在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。...
中國國務院總理李克強7日在福建主持召開東南沿海省份政府主要負責人經濟形勢座談會。（截圖自央視新聞畫面）

李克強 疫情 國務院

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