會晤王毅 南韓外長：山積而高、澤積而長

南韓外長朴振（右）上任迄今首度與中國外長王毅（左）會晤。（圖／取自南韓外交部官網）

中國外長王毅 在印尼 峇厘島出席G20會議期間，已與南韓 外長朴振會晤，朴振引用唐代「山積而高、澤積而長」，強調雙邊關係基於「相互尊重」，王毅則表示高度重視韓方開啟雙邊關係新征程。

韓聯社7日晚間報導，王毅跟朴振當日已在峇厘島會晤，朴振開場時引用唐代劉禹錫所書「山積而高、澤積而長」，強調兩國只有在相互尊重和互信的基礎上構建平等的夥伴關係，才能推動雙邊關係在未來30年繼續朝著更健康、更成熟的方向發展。

朴振並表示，南韓重視國際社會的普世價值和規則，將積極參與國際社會為維護自由、和平、人權、法治所付出的努力和行動。在對外方面，則將基於開放、透明、包容的原則，對全球性挑戰承擔起應有的責任，期待雙方關係也將基於普世價值和規則實現共贏發展。他還表示，在建交30周年之際，韓方願與中方加強各層次的戰略溝通。

上述消息並指出，王毅在開場白中表示，中方高度重視南韓開啟雙邊關係的新征程，「我們正迎來重要的發展機遇，同時面臨著共同的挑戰」，中方已做好同韓方攜手推動兩國睦鄰友好及合作關係不斷深化發展的準備。

另據報導，在行前，朴振曾向媒體表示，預計雙方將就基於相互尊重和合作共贏精神建立成熟健康的關係交換意見，韓方還會強調在解決朝核問題方面陸方的角色十分重要。他還說，與中國保持戰略溝通至關重要，「因此我將與中方就通過進一步活躍韓中已有的各級別溝通管道，基於兩國共同利益深化合作的方案進行深入探討」。