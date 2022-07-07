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閻學通：大國關係已惡化好多年 俄烏戰爭不是起點

記者廖士鋒／即時報導
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通指出，俄烏戰爭2022年結束可能性比較小，而大國關係惡化已經好多年了，但他認為，用冷戰形容當前，是錯誤的理解。（圖／取自「世界和平論壇」微信公眾號）
北京清華大學國際關係研究院院長閻學通指出，俄烏戰爭2022年結束可能性比較小，而大國關係惡化已經好多年了，但他認為，用冷戰形容當前，是錯誤的理解。（圖／取自「世界和平論壇」微信公眾號）

近日北京清華大學主辦一場「世界和平論壇」，由於英美法俄四國駐北京大使皆與會，且有激烈交鋒而引起關注，論壇主持人、北京清華大學國際關係研究院院長閻學通會後受訪表示，大國關係已經惡化好多年，俄烏戰爭不是起點。他也對現在「謙虛謹慎被認為是軟骨頭」的網路輿論表示不滿，強調以前周恩來時代搞外交都是溫文爾雅，連對手都佩服。

閻學通在7月4日論壇結束後，接受中國新聞周刊專訪，他表示，很多人認為，通過中斷相互之間的對話、交流、溝通和人員往來，可以促進國際合作，減少國際衝突和對抗。但這次論壇中，沒有人接受這種觀點，都認為即使雙方對抗，哪怕是處於戰爭狀態的敵對國家，都不應該中斷相互之間的交流和對話。對話不一定能促成和解，但不對話肯定沒有和解。

對俄烏戰爭，他表示，判斷不了到底具體有多長，只能說這場衝突在2022年結束的可能性比較小。一方面原因是雙方現在都沒有能力在戰場上取得明顯的優勢，快速贏得戰爭，另一方面是雙方目前都沒有意願通過談判的方式來解決這場戰爭，所以就只能持續。

不過他強調，「想用冷戰的框架來理解今天的國際秩序，這是種錯誤的理解」，他並指出，不是俄烏戰爭引發了大國關係惡化，大國關係惡化已經好多年了，這次戰爭只是加劇了惡化趨勢，它不是起點，而是在大國關係惡化過程中的一個事件。

對於中國輿論批評「謙虛謹慎」、且被視為「軟骨頭」，閻學通反問「謙虛謹慎怎麼就會是錯的呢？」，他強調，「像周恩來那樣的老一輩外交家，當年在國際環境那麼惡劣、敵對情緒那麼激烈的情況下搞外交，也從沒有只是橫眉冷對，而展現出來的都是他溫文爾雅的形象，讓他的對手都佩服」。

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