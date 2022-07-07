今年首虎 前西藏副主席張永澤被雙開

前西藏自治區政府副主席張永澤。中國新聞網

今年元旦後中共 第一個落馬的高官張永澤，經調查後，中國中紀委7日通報，他因嚴重違紀違法，給予開除黨籍、開除公職的「雙開」處分。通報痛批，張永澤毫無理想信念，背棄初心使命，除了涉貪、違反八項規定精神外，還違規干預環保工作，進行權錢交易。

前西藏自治區政府原黨組成員、副主席張永澤是在今年1月8日，被中國中央紀委國家監委（中紀委）網站通報，涉嫌嚴重違紀違法，接受調查，成為2022年首虎，也是19大以來，西藏首位落馬的省部級官員。

中紀委7日通報內容指出，經過調查，張永澤毫無理想信念，背棄初心使命，政績觀嚴重扭曲，並且貫徹落實新時代黨的治藏方略不堅決、打折扣，「鑽營算計、跑官要官」，嚴重破壞任職地區和組織的政治生態，對抗組織審查，大搞迷信活動。

通報還指控，張嚴重違反中央八項規定精神，生活奢靡、貪圖享樂，長期接受他人提供的高檔宴請和服務，還不按規定報告個人去向，違規選拔任用幹部，以及收受禮金，搞錢色交易等。

通報稱，張違規干預插手工程項目建設和環境評估審批工作，且私德不修，家風敗壞，對家人不管不教，「靠環保吃環保」，大肆進行權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受巨額財物。

據通報，因張永澤嚴重違反共產黨 的紀律，性質嚴重，影響惡劣，被雙開處分，並免去他第十屆西藏自治區黨委委員職務，終止西藏自治區第十次黨代會代表資格，收繳違法所得移送檢察機管審查起訴。

公開資訊顯示，張永澤是雲南丘北人，1969年生，早年在四川工作，後進入中國環境科學研究院，接著歷練西藏環保局局長、山南市委書記等職，並於2017年任西藏政府副主席。

值得注意的是，除了他以外，據中國新聞網，張的多名舊部也相繼被查，包括前山南市市場監督管理局黨組書記陳國平、山南市交通運輸局的兩任前局長安軍、李國忠，以及山南市貢嘎縣委書記黃金剛等。