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王毅提烏克蘭局勢3點關切 拒絕與台灣相提並論

中央社台北7日電
王毅7日在印尼峇里島出席20國集團部長會議。(美聯社)
王毅7日在印尼峇里島出席20國集團部長會議。(美聯社)

中國外交部長王毅今天在峇里島與印度外長會晤時，提出中方對當前烏克蘭局勢的3點關切，聲稱中方拒絕任何將烏克蘭危機與「台灣問題」相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。

據新華社報導，王毅7日在印尼峇里島出席20國集團（G20）部長會議期間，與印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）就烏克蘭問題交換意見。

據報導，王毅闡述了中方圍繞當前烏克蘭局勢的3點關切：

一是反對借機煽動冷戰思維、渲染陣營對立、製造「新冷戰」。面對複雜嚴峻挑戰，世界重視的是團結，而不是分裂，需要的是對話，而不是對抗。中方將繼續堅定站在歷史正確的一邊，站在勸和促談的一邊。

二是反對搞雙重標準，損害中國的主權和領土完整。一些國家在烏克蘭問題上強調主權原則，但在「台灣問題」上卻不斷挑戰中國的主權和「一個中國」原則，甚至蓄意在台海製造緊張局勢，這顯然是赤裸裸的雙重標準。中方拒絕任何將烏克蘭危機與「台灣問題」相提並論的圖謀，將堅定捍衛自身的核心利益。

三是反對損害別國的正當發展權益。有的國家以烏克蘭危機為藉口，對中國等其他國家濫施單邊制裁，既不正當，也不合法，破壞了國與國之間的正常交往，違反了國際貿易的通行規則，也導致了烏克蘭危機的複雜化和擴大化。各方應對此予以共同抵制並努力構建開放、公平、非歧視的國際合作環境。

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