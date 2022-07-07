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中國外長王毅將與澳洲外長會見 日韓外長排除在外

記者陳言喬／即時報導
中國國務委員兼外長王毅。（新華社）
中國國務委員兼外長王毅。（新華社）

中國國務委員兼外長王毅將與國務卿布林肯會見，中國外交部發言人趙立堅今天表示，美國人一直在說兩國關係的「護欄」，中美關係的「護欄」就是中美三個聯合公報。趙立堅並透露王毅將與澳州外長舉行雙邊會見。

中國外交部今天在例行記者會上有記者提問，「有觀點稱美中兩國外長會的關鍵目標之一是要加固兩國關係的護欄，為中美關係注入穩定性」。

趙立堅回覆表示，中美關係是世界上最重要的雙邊關係，作為世界前兩大經濟體和聯合國安理會常任理事國，中美兩國關係只能搞好，不能搞壞。雙方應該秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動兩國關係重回健康、穩定、發展的軌道。美方應該做的是恪守中美三個聯合公報的規定和向中方作出的承諾。

趙立堅在答詢王毅部長是否與俄羅斯外長會見時，一併宣布王毅還將與澳洲等國外長進行雙邊會見。

趙立堅說，王毅國務委員兼外長在G20外長會期間其他的雙邊安排，7日上午王毅已經同印度、印尼、阿根廷外長以及歐盟外交與安全政策高級代表分別舉行了雙邊會見。

趙立堅指出，王毅正與俄羅斯外長拉夫羅夫會見。接下來還將同美國、法國、德國、西班牙、荷蘭、加拿大、澳大利亞、新加坡、沙烏地阿拉伯等國外長分別進行雙邊會見。

值得注意的是，根據趙立堅的說法，此次王毅並未安排與剛去北約站隊的日本與南韓外長會見。

倒是中國與澳洲的緊張關係近來有和緩跡象，英國衛報5日報導澳洲貿易和旅遊部長兼特別國務部長法雷爾在受訪時暗示，在澳中談判中可能會出現「妥協局面」或用「替代方式」來解決貿易爭端。他認為，澳洲與中國的關係出現「積極跡象」，澳洲外交部長黃英賢計畫與中國外長會談，以及中國同意根據貿易爭端解決程式處理相關案件等。

▼美中關稅與雙方「護欄」發展

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

王毅 趙立堅 澳洲

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