中國飛人劉翔告「新東方」侵權 獲賠895美元

中國運動員劉翔。新華社

日前因讓旗下補教名師轉戰電商直播，掀起熱潮的中國教育培訓機構新東方，7日因一則判決書再次受到關注。據北京 互聯網法院公開文書顯示，有「中國飛人」美譽的跨欄運動員 劉翔，指控新東方未經允許，在文章中使用其肖像，還附上商業資訊，在法院審理後，判新東方賠償劉翔經濟損失人民幣6000元（約895美元）。

據了解，新東方旗下微信 公眾號，於2016年發布一篇題為《從8年前的劉翔到今年的傅園慧，中國這才真正強大起來》的文章，使用數張劉翔照片，並在結尾附上「美國小常青藤中學全國巡展」的廣告資訊。

中國法院判決文書顯示，原告劉翔訴稱，被告未經允許，在微信公眾號「新東方美國中學留學」發布的文章中，使用其肖像，並附商業文宣資訊，構成肖像權的侵害。

文中顯示，劉翔向法院提出的訴訟請求，包括停止侵權行為、登報道歉、賠償經濟損失及精神損害撫慰金人民幣15萬元、維權合理開支人民幣5000元等。

新東方則辯稱，在得知侵權事實後已立即刪除，並無侵權故意也未造成原告損失，並指賠償金額過高。最後，法院裁定北京新東方前途出國諮詢有限公司書面致歉，並賠償劉翔經濟損失人民幣6000元。