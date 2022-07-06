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香港自治遭破壞 駐港領事勸北京：傷香港只會自傷

中央社／華盛頓6日專電
今年2022年7月1日為香港主權移交的25週年，而就中國的政治立場而言，必須也只能稱之為「香港回歸祖國」紀念。 (路透)
今年2022年7月1日為香港主權移交的25週年，而就中國的政治立場而言，必須也只能稱之為「香港回歸祖國」紀念。 (路透)

香港回歸滿25年，美國駐港澳總領事史墨客今天表示，北京近幾年作為損害香港自治，不只動搖香港金融中心地位，人才也紛紛出走。他奉勸北京，破壞香港自治只會傷害自己長期利益。

史墨客（Hanscom Smith）2019年7月出任美國駐港澳總領事一職，一路見證香港「反送中」運動，以及中國後續實施國安法壓制異議、拘捕泛民派人士、修改選制、打壓獨立媒體等一系列破壞香港自治、自由與民主體制的作為。

史墨客今天透過視訊方式出席華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）活動，分享過去3年他所目睹香港的改變。

史墨客表示，今年7月1日是香港主權移交25周年，為展現美國對香港自治的支持，並表達希望看到香港持續在「一國兩制」下興盛的期望，美國國會在1997年移交前通過「香港政策法」（Hong Kong Policy Act）。

史墨客說，「一國兩制」當初是個全新、未經驗證的概念，初期看來運作正常，但中國近幾年行徑卻損害香港自治。

他引述過去三年美國國務院撰寫的「香港政策法」報告指出，北京破壞香港民主制度，對司法體制施加前所未見的壓力，扼殺學術、文化與新聞自由，並迫使數十個公民社會團體解散，「這些行為的後果不言而喻。」

史墨客表示，北京動搖國際對香港信心的根基，包括可預期性，這是香港過去之所以能搖身成為全球服務與金融中心，深深吸引投資人的關鍵。這些傷害對香港人民造成影響，也深深影響國際商業利益，包括美國企業。

此外，史墨客指出，香港自治的侵蝕也會傷害中國長期利益。他奉勸北京，魚與熊掌不可兼得，若香港繼續往目前趨勢發展，其作為金融中心的優勢將持續被侵蝕。

他強調：「香港變成另一個大陸城市對誰都沒好處，尤其是中國。」

香港自治遭破壞所衍生的另一個問題，則是人才外流。史墨客表示，由於香港情況惡化，許多優秀人才紛紛把目光轉往別處，加上北京與港府實施嚴苛新冠防疫措施，很多人也因此離開。

史墨客說，不論是已經離開還是計劃離開的，原因多是無法再在香港看見未來。他指出，若人才外移趨勢擴大，勢必會傷害香港吸引企業進駐的長期競爭力，呼籲中國「讓香港做回香港」。

香港 北京 國務院

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