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中國整頓電視劇 抵制「病態整容、娘砲審美」

記者陳政錄／即時報導
圖為藝人張震、倪妮合作出演的電視劇「宸汐緣」。 (香港中通社)
圖為藝人張震、倪妮合作出演的電視劇「宸汐緣」。 (香港中通社)

中國持續整頓娛樂圈，並對外在形象做出多項要求。在日前召開的電視劇創作座談會上，中國國家廣電總局副局長朱詠雷表示，要堅決抵制病態整容、「娘炮」審美、過度化妝、過度使用濾鏡。同時，古裝劇不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式。

據中國國家廣電總局主管刊物《廣電時評》6日刊文，電視劇創作座談會在4日以「弘揚新風正氣，推出更多展現新時代精神氣象的優秀電視劇」為主題召開，召集20多家電視劇製作機構和部分廣電局、電視台相關負責人與會。

對於新時代的電視劇，朱詠雷首先強調，要牢牢堅持「軍旅電視劇」創作正確方向，堅定軍魂價值引領，生動準確詮釋習近平強軍思想，打造「愛黨愛國愛軍」的重要文化載體。

古裝劇方面，朱詠雷說，要堅定文化自信、傳承中華文明，古裝劇美術要真實還原所涉歷史時期的建築、服裝、服飾、化妝等基本風格樣貌，不要隨意化用、跟風模仿外國風格樣式。

他還表示，要堅持清新質樸、剛健有力的健康審美情趣，堅決抵制病態整容、「娘炮」審美、過度化妝、過度使用濾鏡。

朱詠雷也點名市場上「流量」當道的現象。他說，要把守好演員選用的關卡，反對以流量為標準選用演員。同時，堅決抵制收視造假行為，維護良好市場秩序和行業生態。

習近平

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