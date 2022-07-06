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西安突然宣布封城一周 火車站瞬間擠爆逃離人潮

記者林則宏／即時報導
西安5日傍晚宣布全市將實行7天臨時性管控措施後，西安火車站立即湧現大量逃離人潮。（取自微博）
西安5日傍晚宣布全市將實行7天臨時性管控措施後，西安火車站立即湧現大量逃離人潮。（取自微博）

陝西省西安市5日傍晚突然宣布，為進一步減少人員流動，爭取早日實現病例清零，決定自7月6日零時起，全市實行7天臨時性管控措施。消息一出，西安火車站立即湧現大量逃離人潮。

據《財新網》報導，5日晚間，西安火車站廣場連夜大排長龍，大量乘客等候排隊進站乘車，其中不少是大學生和外地遊客。

一名大學生說，下午5點左右看到消息後就決定連夜趕回家。學校暑假是7月16日開始，她請假後就趕緊買了當晚11點多的車票，但晚上8點多來到火車站時，已經是人山人海。她來不及收拾行李，只背了書包，出發時，髒衣服都沒來得及洗。

報導稱，西安擁有近百萬名大學生。「2021年冬天那一輪西安疫情中，西安高校基本都經歷了半個月到20天的封校」。在西安一所大學就讀的研究生張諭（化名）說，這次西安高校封閉管理的消息讓同學們都十分緊張。

另一位大學生楊倪（化名）告訴《財新網》，5日傍晚即將封校的消息傳出後，她班級的群組「直接炸鍋」。「大家擔心，萬一像冬天封校一樣，越來越嚴怎麼辦？沒有人想經歷第二次」。

楊倪5日晚上8點匆匆收拾好行李出校時，校門口已水泄不通。她先搭「黑車」到最近的地鐵站，再坐地鐵到達西安咸陽國際機場，到達時發現機場同樣人滿為患。

「不少人是學生模樣，也有一些遊客。6日早上，我光是托運行李就花費了一個小時」，在機場候機室等待了一夜的楊倪說。

《西安網》報導，面對西安火車站5日晚間湧現大量人潮，鐵路部門於6日凌晨加開一列西安前往位於陝西北部神木市的列車，同時安排開往榆林、神木、延安、韓城等多個熱門方向的列車，累計增加席位6,000多個。

不過，西安咸陽國際機場6日已取消323個進出港航班，取消率32%。咸陽國際機場稱，因疫情形勢多變，西安目前有中高風險地區，且可能繼續增加，機場疫情政策隨時可能調整。

機場 疫情 地鐵站

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