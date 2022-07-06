澳貿易部長暗示與中國妥協 中外交部：拿出實際行動來

英國衛報報導稱，澳洲貿易部長就反傾銷關稅問題向中國示意「妥協」。（取材自衛報官網）

中國與澳洲 的緊張關係似乎有融冰跡象，英國 衛報5日報導澳洲貿易部長就反傾銷關稅問題向中國示意妥協。不過，中國外交部發言人趙立堅 5日在例行記者會上表示，中澳關係重啟需要採取實際行動。

英國衛報5日報導稱，澳洲貿易和旅遊部長兼特別國務部長法雷爾在受訪時暗示，在澳中談判中可能會出現「妥協局面」或用「替代方式」來解決貿易爭端。他認為，澳洲與中國的關係出現「積極跡象」，比如澳外交部長黃英賢計畫與中國外長會談，以及中國同意根據貿易爭端解決程式處理相關案件等。

衛報報導說，澳方一直聲稱，中國對肉類、木材等澳出口商品實施貿易限制措施，坎培拉還就中國對澳葡萄酒和大麥徵收反傾銷稅問題向世界貿易組織（WTO）提出申訴。黃英賢曾宣稱，要抓住一切機會要求中方取消所謂「不正當的貿易攻擊」。

「法雷爾發出更溫和的聲音」，衛報引述法雷爾的表態稱，澳方目前計畫繼續處理這些爭端，「如果有機會進行不同的討論以使我們可以達成妥協，那麼我將完全支持沿著這條路走下去」。「我發出了邀請，伸出了橄欖枝。在我們弄清楚這是否會得到中方回應之前，我沒有太多可以做的了」，法雷爾稱。

法雷爾說，澳洲的生活水準受到影響。他舉例說，一些澳洲葡萄園的葡萄在藤上腐爛，一些龍蝦的價格從每公斤109美元跌到75美元。

法雷爾稱，澳洲與中國存在「理念上的分歧」，而美英澳三方安全夥伴關係AUKUS（奧庫斯）是雙邊關係中的另一個緊張點，但兩國都有興趣試圖讓貿易關係恢復原來的水準。「如果在我擔任部長期間，我們能與中國重新達成某種合理的（貿易）安排，那就太好了」，法雷爾說。

報導說，當被問及澳中外長是否會很快見面，比如在即將到來的G20會議上時，法雷爾說「我並不確切地知道，但看起來答案是肯定的。我認為有積極的跡象」。

中國外交部發言人趙立堅5日在主持例行記者會提到中澳官員近期的互動表示，一個健康穩定的中澳關係符合兩國人民根本利益和共同願望。改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動。

趙立堅說，中方希望澳方理性正面看待中國和中澳關係，本著相互尊重、求同存異的精神，同中方相向而行，推動中澳全面戰略夥伴關係健康穩定發展。