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四川女與小王合謀毒夫 2次在開水投老鼠藥…害到婆婆

中國新聞組／北京6日電
(取材自紅星新聞)
(取材自紅星新聞)

四川一名女子夥同情夫密謀毒害丈夫，兩次在開水中投入老鼠藥，結果卻將婆婆毒倒住院治療，丈夫發現被投毒後隨即報警。近日這對不倫男女因故意殺人罪，被判處有期徒刑11年。

紅星新聞報導，四川鹽源縣葉姓女子為了脫離家庭，去年3月與情夫張男共謀下毒，打算毒死葉女的丈夫朱男。

2021年3月中旬，張男在鹽井鎮街上購買「殺鼠劑溴敵隆」毒藥四包、小瓶裝老鼠藥兩瓶放在葉女衣服包內，並將已購買老鼠藥的情況告知她。同年3月20日左右，葉女與丈夫朱男到張男親戚家，將衣服及鼠藥一同拿回家中。

同年3月28日，在朱男修建房屋時，葉女在開水中投入一包「殺鼠劑溴敵隆」拿給其飲用。3月31日，葉女見毒藥未起效，經與張男商量，再次將一包「殺鼠劑溴敵隆」投入開水中，拿給正在打農藥的朱男飲用。

同年4月1日，朱男母親出現中毒症狀，住院治療。4月26日，朱男在翻看葉女手機微信記錄後發現被投毒的事實，次日到公安機關報案。4月28日，葉女、張男被刑事拘留。

近日，鹽源縣人民檢察院提起公訴的葉女、張男故意殺人案由鹽源縣人民法院作出一審判決，葉女、張男犯故意殺人罪，判處有期徒刑11年，剝奪政治權利1年

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